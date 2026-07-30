Koga on isterao, kako ga nije sramota?! Darko Lazić besan kao ris zbog nastupa u Hrvatskoj, tvrdi da mu nisu platili

Pevač je doživeo neprijatnu situaciju u jednom klubu u susednoj državi.

Nakon što se u domaćim medijima pojavila vest da je pevača Darka Lazića vlasnik jednog kluba u Trogiru iz istog izbacio posle pola sata nastupa, pošto je navodno bio pod dejstvom alkohola, oglasio se pevač. Darko Lazić tvrdi da je pevao sat i po vremena, te da na kraju nije bio isplaćen.

Naime, Darko Lazić tvrdi da je u pitanju bila samo fora vlasnika kako bi izbegao plaćanje honorara.

- Ma koga je on isterao, kako ih nije sramota?! Totalno netačna informacija. Pevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio di-džej-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub - rekao je Darko Lazić.

Podsetimo, Darkov rođeni brat Dragan Lazić tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći 11. marta 2026. godine, a od ovog gubitka pevač se još uvek oporavlja. Ipak, vrlo brzo nakon tragedije Darko se vratio poslovnim obavezama i svojoj vernoj publici.

Autor: R.L.