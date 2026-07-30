Tri kuće sam mogla da sagradim, ali sam delila šakom i kapom! Vera Matović zapušila usta svima koji komentarišu njenu skupocenu vilu

Pevačicu često pogađaju priče i komentarisanja njene skupocene vile, koju je stekla poštenim radom.

Pevačica Vera Matović pojavila se na jednom događaju, pa je otvoreno govorila o tajni svog mladolikog izgleda, dugovečnog braka, ali i temama koje već neko vreme privlače pažnju javnosti.

- Nema tajne mog izgleda. Vodim računa o svemu - ishrani, spavanju i zdravom načinu života. Nikada nisam bila elegantno popunjena, održavam se i mislim da se to vidi. Tajna mog braka je poverenje. Kod nas nije stvar u strpljenju, već isključivo u međusobnom poverenju - rekla je Vera Matović.

Pevačica je potom progovorila o svom bogatstvu i vili koja vredi gotovo četiri miliona evra.

- Ljudi nisu videli moje muke, a sada, kada vide šta imam, odmah komentarišu. Nikada nisam želela da iritiram narod. Mogla sam da napravim još tri ovakve kuće, ali sam taj novac delila publici. Mnogo sam davala, šakom i kapom. Imam i priznanice. Moju dušu niko ne može da mi oduzme, a upravo nju godinama poklanjam svojoj publici - poručila je pevačica.

Uprkos zdravom i posvećenom načinu života, Veri mir često remete glasine o njenom velikom bogatstvu i vili na Dedinju, za koju se spekuliše da vredi čak 3.800.000 evra.

Pevačicu ovakve priče pogađaju i često rasplaču, te ističe da se ne "kupa u bogatstvu" i da je sve što je zaradila ostalo u državi Srbiji, gde redovno izmiruje svoje poreske obaveze.

Autor: R.L.