AKTUELNO

Domaći

Moje drugo dete nije bilo radno, ali sam isterala da završi fakultet! Goca Lazarević progovorila o vaspitanju dece, ove mere je primenjivala

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock ||

Pevačica se zalaže za to da je rad stvorio i očvrsnuo čoveka.

Naša pevačica Goca Lazarević ima dvoje dece iz braka sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom, i kako kaže uvek se zalagala da ih nauči radu, redu i disciplini.

Goca je istakla da, iako joj jedno dete nije bilo radno, ona je dala sve od sebe da ipak završi fakultet.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Za mene je najveća nagrada to što su moje pesme postale evergrin. Najveća zahvalnica Bogu je što sam ja živa. Dokle god čovek ima ideja, društveno je koristan, smeje se i raduje dotle je i mlad. Živite i radite. Rad oplemenjuje. To što mi mislimo da smo vaspitali decu, dvoje ili više, nikad nisu isti, uvek neko zateže ili ide napred. Ja sam drugo dete, koje nije bilo baš radno, ja sam svojim načinima isterala da završi fakultet i da radi. Nikada nisam svoju decu nagrađivala previše, ali kad je nešto bitno ja dam. Koliko god da je para, morate da imate motivaciju za rad. Najvažnije je da volite ono što radite - rekla je Goca.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je dodala da nema posebne tajne u njenom mladalačkom izgledu osim zdrave ishrane i izbagavanja alkohola.

Autor: R.L.

#Goca Lazarević

POVEZANE VESTI

Domaći

Kad sam shvatila ko je, nije mi bilo svejedno: Goca Lazarević progovorila o tuči na nastupu!

Domaći

Morala je da završi fakultet: Vesna Zmijanac progovorila o Nikoliji i njenom odrastanju, a zbog ovoga se svađaju i dan danas

Domaći

I dalje misli da je on čovek njenog života! Pevačica progovorila o raskidu, otkrila sve: Želela sam da bude otac moje dece, ali...

Domaći

'OČEKIVAO JE DA UPIŠEM FAKULTET!' Goca Božinovska otvorila dušu i progovorila o odnosu sa ocem: Plakala sam, dugo mu je trebalo da...

Politika

Brnabić o novim beogradskim izborima: Ja sam za FORMIRANJE VEĆINE, ali moramo da se konsultujemo sa Vučićem

Domaći

Ja sam fan Šemse Suljaković, ona je moja KRALJICA! Marta Savić nikad otvorenije o 'Južnom vetru', ali i svojim manama: Nikad nisam zadovoljna...