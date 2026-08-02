Njegova smrt decenijama je bila misterija: Svi su mislili da se predozirao, a istina o glumcu koji je umro sa samo 19 godina šokirala je javnost

Dušana Pekića publika će zauvek pamtiti po maestralnoj ulozi Pinkija u kultnom filmu "Rane" reditelja Srđana Dragojevića.

Iako mu se ova prilika života ukazala sasvim slučajno, to mu je nažalost bila i jedina uloga, jer se njegov život tragično ugasio 2000. godine, tokom služenja vojnog roka u Kraljevu, kada je imao samo 19 godina.

Javnost je godinama spekulisala o uzroku prerane smrti Dušana Pekića, pri čemu su mnogi sumnjali na predoziranje, dok su njegovi prijatelji verovali da je ugušen. Istina je konačno rasvetljena tek nedavno, kada je njegova majka, Milunka Tašić, posle skoro dve decenije skupila snagu da pročita zvanične dokumente.

- U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz - izjavila je njegova majka, otklanjajući time sve sumnje i glasine.

Prisećajući se svog sina, Milunka je dočarala kakav je Dušan zaista bio iza kamere. Njegov privatan život bio je ispunjen ljubavlju i prijateljstvima.

- Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova devojka, bila je puna života, kao i on - ispričala je Milunka ranije za "Kurir".

"Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno"

Iako ga je škola nervirala, Dušan je imao jasan cilj da upiše Akademiju i ozbiljno je počeo da se priprema za to, verujući da se tamo "radi na sebi". Njegova majka sa ponosom ističe i njegovu ljudsku veličinu, nesebičnost i dobrotu po kojoj će ga pamtiti svi koji su ga poznavali:

- Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude. Bio je spreman da sve podeli sa drugima, odeću, hranu, a kad nisu imali gde dovodio je drugove da prespavaju kod nas - zaključila je tada ona.

Autor: N.B.