AKTUELNO

Showbiz

Iznenada umro slavni glumac: Deca objavila tužnu poruku

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Facebook.com ||

Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.

Izveštaji navode da je Hibert doživeo srčani udar u Denveru u ponedeljak. Tužnu vest potvrdio je član porodice, a Hibertova deca—Ronni, Rozalind i Greg—podelila su dirljivu poruku izražavajući svoju tugu.

- Naš otac, Stiven Hibert, iznenada je preminuo ove nedelje. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umetnosti i porodici. Mnogi će ga duboko nedostajati."

Nakon svojih holivudskih poduhvata, Hibert je veći deo svog života proveo u Denveru, gde je ostao aktivan u umetničkoj zajednici. Predavao je improvizaciju u pozorištu Chaos Bloom i radio sa mladim glumcima, pokazujući svoju posvećenost negovanju novog talenta.

Njegova smrt dolazi samo nekoliko meseci nakon smrti njegovog kolege iz "Pulp Fiction," Pitera Grina, koji je igrao Zeda u filmu, što ukazuje na značajan gubitak za obožavaoce ovog kultnog klasika. Odlazak Stivena Hiberta posebno je pogodio entuzijaste Tarantinovog filma, jer njegova nezaboravna uloga i dalje odjekuje u analima filmske istorije.

Autor: Nikola Žugić

#Stiven Hibert

#glumac

#pisac

#umro Stiven Hibert

POVEZANE VESTI

Showbiz

TUGA! Umro slavni glumac, svi ćemo ga pamtiti po OVOJ ulozi!

Showbiz

TUGA! Iznenada UMRO čuveni glumac!

Showbiz

Umro čuveni glumac u 61 godini: Pre dve godine bio u centru skandala

Showbiz

Žene, ovo želite da vidite: Fatalni glumac iz ''365 dana'' došao u Beograd, fotkama iz kreveta zapalio internet (FOTO)

Showbiz

Tuga do neba: Preminuo čuveni glumac, a po ovoj ulozi ga svi pamte!

Showbiz

PREMINUO SLAVNI GLUMAC IZ ČUVENE SAPUNICE: Zvezda hit serije umrla u 86. godini