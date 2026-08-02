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JOVANA JEREMIĆ SE SLOMILA U PROGRAMU UŽIVO! Kroz suze progovorila o pokojnom ocu i leku koji nije uspela da mu nabavi: Džaba vam i pare i avioni ako se razbolite

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić slomila se u programu uživo jer se setila svog oca koji je preminuo od raka i apelovala na sve da brinu o svom zdravlju.

Naime, Jovana Jeremić je u jutarnjem programu ugostila goste koji su govorili na temu pojeftinjenja lekova, a ona je tom prilikom istakla da je takođe i preventiva jako bitna i apelovala na sve da idu na redovne preglede. Takođe, zbog teme koja se vodila u emisiji Jovana se rasplakala jer se setila oca koji je preminuo prošle godine.

- Džaba vam i pare i avioni i kamioni ako se razbolite ništa vam više neće biti važno. Ja znam to zbog bolesti svog oca. U tom momentu meni ništa nije bilo važno, osim da se on vrati, rekla je Jovana i slomila se u programu uživo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je emotivno zbog tate, ja se izvinjavam stvarno. Dobro sam, ali svaki put kad se setim, trudiš se da mu nabaviš lek, ali toga nema kad se čovek razboli od raka, vodite računa o svom zdravlju, dodala je voditeljka.

Jovana Jeremić je otkrila i da svom ocu nije uspela da nabavi lek, iako je dala sve od sebe.

- Ja sam bila u Rusiji kada su počele te priče o vakcini za rak, tata me je pitao: "Ćerko je l možeš da mi nabaviš vakcinu?", a ja to nisam mogla da mu ispunim. Kažu da vreme leči, ali evo verujte mi u programu ne leči ništa, završila je Jovana koja je sve vreme brisala suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Emotivan oproštaj od oca: " Umro je jedini muški princip za kojim tragam ceo život"

Podsetimo, krajem juna prošle godine preminuo je otac Jovane Jeremić.

- Juče je umro moj otac. Danas posle emisije, koju sam vodila dostojanstveno, tako da moji najbliži saradnici nisu primetili, ni publika, sahranila sam svog zaštitnika. Umro je jedini muški princip za kojim tragam ceo život. Tata, danas sam bila prva. Kako ti kažeš: "Sine, pa taj rejting ne može u ekran da stane, probija." Najviše što muškarac može da uradi za svoju decu je da voli njihovu majku. Tata, hvala ti što si gledao moju majku kao malo vode na dlanu. Bio si njen gromobran i zaštitnik. Voleo si je više od svih nas, ja sam zbog tvog takvog stava tebe volela najviše - napisala je Jovana tada na mrežama.

Autor: M.K.

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