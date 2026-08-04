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Otkrivena istina o Emininom odnosu sa snajkom: Zbog ljubavi je promenila veru i rodila troje dece, a šuškalo se o drami u porodici

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Godinama su domaći mediji pisali o navodnim nesuglasicama između pop zvezde Emine Jahović i supruge njenog brata Mirsada Turkdžana, Dušice Turkdžan, ali su njihove zajedničke fotografije više puta pokazale da za takve priče nije bilo osnova.

Spekulacija je bilo više nego ikada nakon što Emina nije prisustvovala bratovljevom venčanju, zbog čega se govorilo da odnosi u porodici nisu najbolji. Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da je Dušica, devojački Trninić, pre sklapanja braka prihvatila islam, pa su mnogi i to povezivali sa navodnim porodičnim tenzijama.

Međutim, istina je bila drugačija. Mirsad i Dušica venčali su se daleko od medijske pažnje, u krugu najbližih, dok je Emina zbog ranije dogovorenih privatnih obaveza bila sprečena da prisustvuje ceremoniji.

Koliko su zapravo bliske najbolje se videlo na proslavi Emininog 44. rođendana u Istanbulu. Među gostima u jednom od luksuznih restorana našle su se upravo Dušica, Eminina majka Senija i sestra Sabina, a porodične fotografije sa slavlja privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Pevačica je tada uz jednu od zajedničkih fotografija uputila i emotivnu poruku snajki.

- Zanosna Dušica, supruga mog brata. Deo moje porodice, mama mojih bratanaca Adema i Rejana - napisala je Emina.

Tom objavom još jednom je stavila do znanja da su priče o porodičnom razdoru bile bez osnova i da sa članovima svoje porodice neguje blizak i skladan odnos.

Autor: D .T.

#Dušica Turkdžan

#Emina Jahović

#Mirsad Turkdžan

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