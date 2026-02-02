Pobegla sa dodele Gremija nakon što ga je osvojila LEJDI GAGA: Svi u šoku zbog reakcije Majli Sajrus

AKTUELNO

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Reakcija Majli Sajrus na pobedu Lejdi Gage na Gremi nagradama postala je viralna brzinom svetlosti i ponovo otvorila priče o navodnim tenzijama između dve pop zvezde.

Lejdi Gaga (39) osvojila je Gremi za najbolji vokalni album za izdanje Mayhem, a dok je publika ustala i nagradila je gromoglasnim aplauzom, Majli Sajrus (31) ostala je da sedi – bez aplauza i bez osmeha.

Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell

Kamera je zabeležila trenutak koji nije promakao korisnicima društvenih mreža. Dok su svi ostali nominovani odali poštovanje hitmejkerki pesme Abracadabra, Majli je delovala potpuno nezainteresovano.

„Zašto bi to uradila Gagi?“ – mreže se usijale

Snimak je brzo počeo da kruži internetom, a komentari su pljuštali sa svih strana.

„Devojko, zašto si to uradila Lejdi Gagi?“ – napisao je jedan korisnik.

„Ovo je baš sitničavo, ne mogu da verujem“, dodao je drugi.
Ipak, pojavila se i druga teorija koja je umirila deo fanova – da Majlina reakcija nema veze sa Gagom, već sa producentom Endrjuom Votom, koji stoji iza nagrađenog albuma.

Endrju Vot i Majli Sajrus imaju komplikovanu prošlost. On je radio sa njom na njenom albumu Plastic Hearts, a nekadašnje blisko prijateljstvo navodno se završilo ozbiljnim razlazom.

– „SENKA! MAJLI NE USTAJE ZBOG GAGE – DA LI JE VOT RAZLOG?“ – glasio je jedan od komentara, uz podsećanje da je Majli uvek javno govorila lepo o Lejdi Gagi.

Iako nikada nije potvrđeno da je producent, koji je sedeo u njenoj blizini, bio pravi razlog njenog ponašanja, jedno je sigurno – Majli Sajrus je ceremoniju napustila ranije, što je dodatno podgrejalo sumnje.

Da li je u pitanju stari sukob, loš trenutak ili samo pogrešno protumačena reakcija – fanovi i dalje raspravljaju.

Autor: N.B.

