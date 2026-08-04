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Najlepšoj osobi na svetu... Đekson pokazao svoju nežniju stranu, zbog nje otvorio dušu i otkrio kakav je zapravo

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Reper i bivši učesnik "Zadruge" pokazao je do sada neviđenu stranu svoje ličnosti.

Nemanja Đerić Đekson dobro je poznat po svom britkom jeziku, muzici sa škakljivim tekstovima i slobodnijem ponašnju na bini, ali sada je pokazao neku potpunu drugačiju stranu.

Naime, on se putem Instagrama obratio svojoj majci, kojoj je čestitao rođendan i tom prilikom joj uputio nežne i emotivne reči.

- Najlepšoj osobi na svetu je danas rođendan. Mama, ti si moj idol, volim te najviše na svetu - napisao je Đekson.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Đekson je nedavno objavio vezu sa mladom koleginicom Indođijom, kada su se javno, pred publikom poljubili na bini, što je izazvalo opšte oduševljenje svih pristnih. Od tada se njih dvoje ne odvajaju, a zajedno rade i na novim muzičkim projektima.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: R.L.

#Đekson

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