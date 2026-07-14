AKTUELNO

Zadruga

Dača Virijević plače kao kiša: Kad je video svoje uspomene iz detinjstva rasuo se u paramparčad, a onda se posramio zbog ljubavnih scena sa Sofi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U ovoj sezoni on je bio glavni komentator, hladan i potpuno rezervisan, a sada je pokazao svoju nežniju stranu.

Svoje uspomene nakon deset meseci boravka u rijalitiju pogledao je i Dača Virijević, koji je prolio more suza kad je video svoje uspomene iz detinjstva.

Foto: TV Pink Printscreen

Dači su potom prikazane i uspomene sa Stefani, ali i sa Sofi, sa kojom je imao kraću romansu.

Foto: TV Pink Printscreen

Pri kraju, prikazana je i njegovo flertovanje sa Radom, odnosno to što je Rada bila zaljubljena u njega gotovo celu ovu sezonu.

Foto: TV Pink Printscreen

Osim togaon je imao priliku da se priseti i svog druženja sa Asminom, kao i toga što je bio poštar između Durdžića i Maje Marinković, dok su se muvali.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovakvog ga nismo videli: Đorđe David pokazao svoju nežnu stranu, a za sve je zaslužna ONA (FOTO)

Domaći

OBRATIO SE BIVŠOJ ŽENI POTRESNIM REČIMA! Janjuš zamolio Enu da stavi do znanja Kruni da će je tata uvek voleti najviše i da će ona zauvek ostati njego

Domaći

Plače kao kiša! Janjuš se slomio na komade kad je video pokojnog brata, a onda zanemeo zbog uspomena sa Aneli (VIDEO)

Domaći

POKAZIVAO JE SNIMKE NAŠIH ODNOSA: Kristina se oglasila nakon što je Kristijan završio u policiji, pa priznala kroz kakav PAKAO prolazi

Domaći

Volim te zauvek: Pogledajte kako je Novak Đoković čestitao Jeleni 10 godina braka - Dirljivi stihovi koje joj je posvetio oduševili ceo svet! (Video)

Domaći

EKSKLUZIVNO! Prvo oglašavanje Marka Markovića o Staniji Dobrojević posle pet godina od raskida: Blam blamova, katastrofa! Branila mi je da se bavim mo