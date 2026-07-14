U ovoj sezoni on je bio glavni komentator, hladan i potpuno rezervisan, a sada je pokazao svoju nežniju stranu.
Svoje uspomene nakon deset meseci boravka u rijalitiju pogledao je i Dača Virijević, koji je prolio more suza kad je video svoje uspomene iz detinjstva.
Dači su potom prikazane i uspomene sa Stefani, ali i sa Sofi, sa kojom je imao kraću romansu.
Pri kraju, prikazana je i njegovo flertovanje sa Radom, odnosno to što je Rada bila zaljubljena u njega gotovo celu ovu sezonu.
Osim togaon je imao priliku da se priseti i svog druženja sa Asminom, kao i toga što je bio poštar između Durdžića i Maje Marinković, dok su se muvali.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.