Dača Virijević plače kao kiša: Kad je video svoje uspomene iz detinjstva rasuo se u paramparčad, a onda se posramio zbog ljubavnih scena sa Sofi! (VIDEO)

U ovoj sezoni on je bio glavni komentator, hladan i potpuno rezervisan, a sada je pokazao svoju nežniju stranu.

Svoje uspomene nakon deset meseci boravka u rijalitiju pogledao je i Dača Virijević, koji je prolio more suza kad je video svoje uspomene iz detinjstva.

Dači su potom prikazane i uspomene sa Stefani, ali i sa Sofi, sa kojom je imao kraću romansu.

Pri kraju, prikazana je i njegovo flertovanje sa Radom, odnosno to što je Rada bila zaljubljena u njega gotovo celu ovu sezonu.

Osim togaon je imao priliku da se priseti i svog druženja sa Asminom, kao i toga što je bio poštar između Durdžića i Maje Marinković, dok su se muvali.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.