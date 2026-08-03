Ana Nikolić napravila KISK i nasmejala celu Instagram zajednicu! Obratila se Anastasiji Ražnatović, ali ovu stvar je pomešala! (FOTO)

Pevačica je i ovoga puta uspela da izmami osmeh na lice svima.

Ana Nikolić je javno, putem svog Instagram profila, čestitala rođenje sina svojoj prijateljici Anastasiji Ražnatović, ali je napravila mali kisk.

Naime, Ana je uz poruku i čestitke označila pogrešan profil. Umesto Anastasijinog ličnog Instagram profila, ona je označila profil koji nosi naziv "OrmarAnastasijeRažantović".

- Draga, čestitam tebi i tvom dragom bebu! Da nam je živa i zdrava, vole te Tara i Ana - napisala je uredno Ana, ali uz pogrešnu oznaku. Ovo je nasmejalo sve do suza, ali niko joj nije zamerio.

Podsetimo, ćerka Cece Ražatnović, pre nekoliko dana se porodila i na svet donela sina, kome su ona i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj dali neobično ime Ilijan.

Autor: R.L.