Slomila se od tuge: Aneli se osamila i počela da plače, a onda se kao grom iz vedra neba pojavio Filip! (VIDEO)

Po svemu sudeći samo Đukić može da je oraspoloži i vrati joj osmeh na lice!

Aneli Ahmić večeras se dvoumila da li će da ide na žurku, ali je na kraju ipak uspela da podigne svoje raspoloženje i pojavi se u kazinu. Međutim, ona se tamo nije dugo zadržala, pa je brzo odlučila da se povuče u pab "Prijatelji" i da se zavuče u svoj krevet.

U jednom trenutku ona se slomila od tuge i počela je da plače, a onda se na vratima pojavio Filip Đukić. On je odmah počeo da zbiva šale, čime je uspeo da joj popravi raspoloženje i vrati joj osmeh na lice.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić