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Ne skidaju osmehe s lica: Filip jednim potezo vratio Aneli u život, ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić rešio da joj priđe u kazinu, a ona ne može da sakrije koliko joj prija njihova bliskost!

Filip Đukić rešio je da priđe Aneli Ahmić tokom žurke u kazinu i sa njom ponovo ostvari komunikaciju, na koju su pre nekoliko dana stavili tačku za sva vremena, ali izgleda da njih dvoje ne mogu da se distanciraju jedno od drugog.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su razgovarali oboje sve vreme nisu skidali osmehe s lica, pa je jasno da im prija da ponovo budu bliski i imaju zajedničke trenutke pred sam kraj devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje da vidimo kako će se njih odnos odvijati tokom noći, ali i u nastavku "Elite", kao i da li će uspeti do samog kraja da održe komunikaciju i bliskost ili će ipak onovo rešiti da se sklone jedno od drugog i dignu ruke od svog odnosa.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: A. Nikolić

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