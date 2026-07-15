Ne skidaju osmehe s lica: Filip jednim potezo vratio Aneli u život, ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

Đukić rešio da joj priđe u kazinu, a ona ne može da sakrije koliko joj prija njihova bliskost!

Filip Đukić rešio je da priđe Aneli Ahmić tokom žurke u kazinu i sa njom ponovo ostvari komunikaciju, na koju su pre nekoliko dana stavili tačku za sva vremena, ali izgleda da njih dvoje ne mogu da se distanciraju jedno od drugog.

Dok su razgovarali oboje sve vreme nisu skidali osmehe s lica, pa je jasno da im prija da ponovo budu bliski i imaju zajedničke trenutke pred sam kraj devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Ostaje da vidimo kako će se njih odnos odvijati tokom noći, ali i u nastavku "Elite", kao i da li će uspeti do samog kraja da održe komunikaciju i bliskost ili će ipak onovo rešiti da se sklone jedno od drugog i dignu ruke od svog odnosa.

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Autor: A. Nikolić