Pokušava da je promeni iz korena: Filip hoće da dresira Aneli i skrati joj jezik, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Đukić ne mođe da sakrije koliko mu se ne dopada kad se Aneli svađa sa njihovim cimerima!

Filip Đukić zamerio je Aneli Ahmić jer nije mogla da ostane imuna na Borislava Terzića Terzu zbog čega je sa njim imala sukob u kojoj joj je svašta rekao.

- Šta si ti dobila time? - pitao je Filip.

- Ništa, ali mene nepravda boli. Ja sam njemu pokušala da skrenem pažnju - dodala je Aneli.

- Ako se on svađa sa Urošem, čemu potreba ti da pričaš? Pusti neka rešavaju svoje probleme. Ti si videla da je čovek u k*rcu - govorio je Đukić.

- Kom k*rcu vidiš da tamo skače? Njemu je sujeta odradila jer je video Barbaru kod Uroša na klipu. Da li misliš da bi mene napolju bolela briga? Možda nije trebalo da mu kažem, ali ja sam ovde tri godine i navikla sam se na takve situacije. Ja njemu nisam ništa loše rekla, osim da je Sofija kriva, a on je mene nap*šio - nastavila je ona.

- Aneli, čovek je bio u crvenom. Treba da pustiš ko god da je u crvenom. Ti si se bezbeze uplela u to, realno. Neka čovek rešava svoje - rekao je Filip.

- Ja se nisam uplela nego sam samo komentarisala i dala sam dobronameran savet - dodala je Aneli.

- On tebe nije spomenuo, nije bilo potrebe - dodao je Đukić.

- Terza je meni sad najmanji problem. Ja sad u svojoj glavi maštam i razmišljam o maloj, a ne da pričam o Terzi. Ja se sa Terzom nisam svađala. Filipe, ja imam druge probleme, a ne Terza. Imam probleme kako će da prođe sve ovo do ponedeljka, da odradim "Narod pita" i da idem kući, idem na more, idem na šetam Noru, da slušam muziku, pevam, plešem - pričala je Aneli.

- U pravu si, Zašto si onda dobacila u svađu Uroša i Terze? - pitao je on.

- Nisam dobacila - dodala je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić