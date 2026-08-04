10 godina se borio sa porocima, pa tragično završio: Legendarni pevač čitavu deceniju proveo na klinikama za odvikavanje

Dujmić je bio umešan u brojne skandale, uključujući hapšenje zbog droge i nasilje nad suprugom, što je rezultiralo zatvorom i lečenjem.

Frontmen i autor najvećih hitova grupe Novi fosili, Rajko Dujmić, preminuo je pre šest godina od posledica teške saobraćajne nesreće, ostavivši iza sebe bogatu muzičku zaostavštinu koja i danas živi kroz bezvremenske pesme. Iako je važio za jednog od najtalentovanijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije, njegov privatni život bio je ispunjen brojnim usponima i padovima, o kojima se godinama govorilo u javnosti.

Rajko Dujmić bio je jedan od ključnih ljudi grupe Novi fosili, sastava koji je decenijama nizao hitove i punio koncertne dvorane širom regiona. Međutim, raspad benda 2014. godine teško je podneo, a taj period označio je početak još burnijeg životnog poglavlja.

Godinama se suočavao sa problemima zavisnosti, a prema pisanju medija, 2018. godine uspeo je da ostavi iza sebe alkohol i drogu, koji su mu prethodno ozbiljno narušili privatni i profesionalni život. O svojim borbama govorio je otvoreno, ističući da je moguće izboriti se sa zavisnošću i započeti novi život.

Još 2005. godine dospeo je na naslovne strane nakon što je uhapšen zbog posedovanja male količine kokaina. Vest je tada iznenadila mnoge, budući da javnost nije imala utisak da vodi takav način života. Kasnije su usledili novi problemi, a jedan od najvećih skandala dogodio se 2015. godine, kada je završio u pritvoru nakon što je optužen za nasilje nad suprugom. Nakon tog događaja lečio se od alkoholizma.

U jednom od intervjua nakon oporavka govorio je o promenama koje je uneo u svoj život. Istakao je da je prestao da koristi marihuanu i druge opijate, ali da je i dalje pušač, uz poruku da bi smanjenje konzumacije alkohola i nikotina moglo da doprinese sprečavanju razvoja ozbiljnijih oblika zavisnosti. Verovao je da je izlečenje moguće i često je to isticao kao poruku ljudima koji prolaze kroz slične probleme.

Pored ličnih izazova, Dujmić je poslednjih godina života bio u otvorenom sukobu sa bivšim članovima Novih fosila. Nesuglasice oko prava na korišćenje imena benda završile su na sudu, a spor je izazvao veliku pažnju javnosti.

Pevačica Sanja Doležal svojevremeno je izjavila da ih je Dujmić tužio zbog korišćenja naziva "Novi fosili", zbog čega više nisu mogli da nastupaju pod tim imenom. Sa druge strane, Dujmić je tvrdio da je još u vreme bivše Jugoslavije zaštitio naziv benda i da je imao puno pravo da odlučuje o njegovoj upotrebi. Govorio je da nije želeo da spreči kolege da nastupaju, ali da je smatrao da zaslužuje finansijsku nadoknadu za korišćenje imena koje je, kako je tvrdio, pravno zaštitio.

Zbog narušenih odnosa nije prisustvovao ni obeležavanju velikog jubileja – 50 godina postojanja Novih fosila. Tada je poručio da se namerno povukao iz cele priče, navodeći da je doneo odluku da prepusti drugima da nastave bez njega, ali pod uslovima koje je smatrao ispravnim.

Njegov život tragično je okončan nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u mestu Stari Laz, na području Ravne Gore. U nesreći je zadobio teške povrede glave, zbog kojih je nekoliko dana bio u komi. Uprkos naporima lekara, izgubio je najvažniju životnu bitku i preminuo, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni.

I danas se Rajko Dujmić pamti kao vrhunski kompozitor i autor brojnih hitova koji su obeležili generacije, ali i kao čovek čiji su život obeležili veliki uspesi, teške životne borbe i kontroverze koje su ga pratile do samog kraja.

Autor: A. Nikolić