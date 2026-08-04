Švajni kupuje Bugarki vilu od 12 miliona evra, a Ana Ivanović blista kao nikad pre: Gola leđa, šlic do kuka i osmeh koji pleni (FOTO)

Nekadašnja najbolja teniserka sveta Ana Ivanović ponovo privlači pažnju javnosti, ali ovog puta zbog svog izgleda i načina života. Dok se njen bivši suprug Bastijan Švajnštajger poslednjih meseci ne skida sa naslovnih strana zbog privatnog života i nove partnerke, Ana uživa daleko od skandala, posvećena sebi, putovanjima i novom životnom poglavlju.

Mnogi su primetili da bivša sportistkinja izgleda odmornije nego ikada, a njene objave na društvenim mrežama pune su elegancije i pozitivne energije.

Oduševila stajlingom

Na fotografijama koje je nedavno podelila, Ana je pozirala u efektnoj crnoj haljini sa visokim šlicem i otvorenim leđima, koja je dodatno naglasila njenu vitku figuru. Kombinaciju je upotpunila kaišem oko struka, velikom pletenom torbom, tamnim naočarima za sunce i plavom maramom na glavi, modnim detaljem koji je ovog leta među najpopularnijima.

Njeni pratioci nisu štedeli komplimente, pa su se u komentarima nizale pohvale na račun njenog izgleda, stila i prirodne lepote.

Novi početak daleko od očiju javnosti

Posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima trojicu sinova, Ana je odlučila da privatni život sačuva od medijske pažnje. Ipak, Kurir je nedavno objavio da je ponovo srećna u ljubavi i da već više od šest meseci uživa u vezi sa muškarcem koji nije deo javnog života.

Prema navodima izvora, njihova romansa razvija se daleko od reflektora, a najveći deo vremena provode na Majorki.

- Otkad su zajedno, Ana i njen novi partner se gotovo ne odvajaju. On je već nedeljama u njenoj vili na Majorki, u naselju Son Vida. Odatle završava sve svoje poslove. Ne žele da se odvajaju ni na sekund jedno od drugog. Vrlo im je važno da se medijski ne eksponiraju, a njena kuća im je idealna lokacija za to. Sve je maksimalno diskretno. Imaju bazen za uživanje, a često rano ujutru odu i do plaže, gde šetaju - pričao je sagovornik.

Isti izvor tvrdi da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja upravo na Majorki.

- Anu i dečka upoznali su zajednički prijatelji upravo na Majorki, gde je on dolazio zbog poslovnih obaveza. Tu su odmah razmenili kontakte, a on ju je ubrzo pozvao na večeru. Malo-pomalo, shvatili su da između njih dvoje ima nešto više od prijateljstva, pa su otpočeli vezu.

Bastijan ponovo u centru pažnje

Za razliku od Ane, Bastijan Švajnštajger ovih dana ponovo puni medijske stupce. Kako je Kurir nedavno objavio, bivši nemački reprezentativac navodno je kupio luksuznu vilu u izgradnji na Majorki, vrednu oko 12 miliona evra, koju će deliti sa sadašnjom partnerkom Silvom Kapitanovom.

Prema pisanju pomenutog lista, vila se prostire na više od 1.500 kvadratnih metara, nalazi se na placu od oko 3.000 kvadrata uz samo more, ima četiri etaže, spa-centar, velike terase i obezbeđenu privatnost. Navodno je kaparisana ubrzo nakon njegovog pomirenja sa Silvom, u periodu dok se iza zatvorenih vrata vode sudski postupci oko razvoda i podele imovine sa Anom Ivanović.

I dok evropski mediji svakodnevno pišu o Bastijanovim milionskim ulaganjima i novoj vezi, Ana ostaje dosledna svom stilu – ne komentariše bivšeg supruga, već je fokusirana na porodicu, putovanja i život koji je nastavila daleko od medijskih turbulencija.

Autor: D .T.