Disali smo jednim plućima: Suzana Jovanović otkrila kako su deca podnela smrt Saše Popovića, ćerka Aleksandra se na jednu rečenicu uvek SLOMI!

Pevačica ogolila dušu o najtežim temama u emisiji "AmiG Show"

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana je govorila kako su njen sin Danijel i ćerka Aleksandra koju je dobila sa Sašom podneli Popovićevu smrt.

- Kako je ćerka podnela sve, deca? - upitao je Ognjen.

- Najgore. Danijel je muškarac i on je tip koji ne voli da priča, zadržava za sebe, ali toliko pati u sebi. Mnogo puta sam mu rekla da je bolje da podelimo teret i da je lakše kad se podeli na dvoje ljudi. On je bio nerazdvojan sa njim na audicijama, televiziji. Takav čovek se više ne rađa.. On je meni uvek govorio: "Sule, samo Danijel da završi četvrti razred osnove škole i dovedi ga ovde sa nama". Od petog razreda živi sa nama. On njega nije delio od Aleksandre, čak je govorio da ima više poverenja u Danijela jer ona mnogo voli da troši pare. Mnogo smo bili vezani kao porodica, disali smo jednim plućima. Aleksandri i dan danas kad kažem da idemo kod tate u večnu kuća ona se slomi, ali nije još spremna za odlazak tamo. Ona je ispratila sahranu i sve, ali posle toga je mesec dana bila nikakva - govorila je Suzana u emisiji "AmiG Show".

Autor: A. Nikolić