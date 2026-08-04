AKTUELNO

Domaći

Disali smo jednim plućima: Suzana Jovanović otkrila kako su deca podnela smrt Saše Popovića, ćerka Aleksandra se na jednu rečenicu uvek SLOMI!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/TV Pink Printscreen ||

Pevačica ogolila dušu o najtežim temama u emisiji "AmiG Show"

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana je govorila kako su njen sin Danijel i ćerka Aleksandra koju je dobila sa Sašom podneli Popovićevu smrt.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako je ćerka podnela sve, deca? - upitao je Ognjen.

- Najgore. Danijel je muškarac i on je tip koji ne voli da priča, zadržava za sebe, ali toliko pati u sebi. Mnogo puta sam mu rekla da je bolje da podelimo teret i da je lakše kad se podeli na dvoje ljudi. On je bio nerazdvojan sa njim na audicijama, televiziji. Takav čovek se više ne rađa.. On je meni uvek govorio: "Sule, samo Danijel da završi četvrti razred osnove škole i dovedi ga ovde sa nama". Od petog razreda živi sa nama. On njega nije delio od Aleksandre, čak je govorio da ima više poverenja u Danijela jer ona mnogo voli da troši pare. Mnogo smo bili vezani kao porodica, disali smo jednim plućima. Aleksandri i dan danas kad kažem da idemo kod tate u večnu kuća ona se slomi, ali nije još spremna za odlazak tamo. Ona je ispratila sahranu i sve, ali posle toga je mesec dana bila nikakva - govorila je Suzana u emisiji "AmiG Show".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#Amidži Šou

#Ognjen Amidžić

#Saša Popović

#Smrt

#Suzana Jovanović

#amig show

#deca

POVEZANE VESTI

Domaći

Sve bih dala da mogu da ga oživim! Suzana nakon smrti Saše Popovića 40 dana plakala zatvorena u kući: Ne mogu ni da izgovorim da je preminuo...

Domaći

Molila sam Boga da malo više vremena provedem sa njim: Suzana Jovanović prolila reku suza dok je pričala o poslednjim Sašinim danima, zbog ovih reči l

Domaći

Pomogla sam joj u životu, nepoštovanje ne tolerišem: Teodora Džehverović odjavila Emu Radujko za sva vremena, bez dlake na jeziku progovorila o sukobu

Domaći

Iskeširala dva stana i jednu kuću! Džehva priznala da joj je najveća želja da postane majka: Karijera nije najbitnija!

Domaći

Mi smo Ribe u horoskopu, isto nesrećne u ljubavi: Mini se ceo svet raspada zbog raskida sa Viktorom, postala kraljica poniženja! (VIDEO)

Zadruga

Ponizio me, završili smo: Aneli se naljutila na Đukića, više ne želi da čuje za vezu s njim! (VIDEO)