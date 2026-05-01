Ponizio me, završili smo: Aneli se naljutila na Đukića, više ne želi da čuje za vezu s njim! (VIDEO)

Ogolila dušu!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić priznaje da joj se dopada Filip Đukić.

- Aneli, da li je dovoljno malo ljubavi da ti i Filip date šansu ili je malo kukavički što odustajete? - upitala je Ivana.

- Meni dođe da ga zagrlim, ali neću sebi više to dozvoliti jer je ponovo bio sa Sandrom i drugim ženama. Mene to ne interesuje više, nema perspektivu i pratim njegova izlaganja tako da ćemo se svaki dan sve više hladiti - rekla je Aneli.

- Više je postalo u rijalitiju rečenica: ''Nikad više'', ne znam ko veruje Aneli da se ona neće zagrliti sa Filipom - rekao je Janjuš.

- Nikada više, zamisli da on kaže da smo Alibaba i ja isti roditelji. Zanima me samo dete moje i ne zanimaju me muškarci - rekla je Aneli.

- Ja razumem Filipa, ali to nije garancija ako se on zaljubi istinski onda će prihvatiti i ženu sa genetskim bolestima - rekao je Janjuš.

- Filip ne treba da brza, ali ne baš da ne ostavlja trunku mogućnosti. Ja poznajem Filipa i njemu ne može dete da predstavlja problem. Drugo bi bilo da se on opekao i da je bio s nekom ženom koja ima dete, a razumeo bih ga da je prošao kroz neki pakao. Poznavajući Aneli mislim da nije iskrena jer bi više Filipu zamerila Sandru - rekao je Luka.

- Aneli se bori sama sa sobom i ne želi neku vezu jer se plaši vezivanja. Blam je to što je Filip govorio da je odlepio za Aneli, a da završi sa Sandrom. Još veći blam je da se Aneli grli s njim posle toga, tako da Filip mora da se menja. Aneli ima dete i majka je, ona ne sme sebi da dozvoljava neke stvari i zato moraju da se obave ozbiljni razgovori - rekao je Uroš.

- Ja podržavam ovo - rekla je Maja.

- Ne laži, izgorela si kad sam ti rekao da je Filip priznao emocije - rekao je Uroš.

- Važi - rekla je Maja i sela.

Autor: N.P.