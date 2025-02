Sebe sam lagala da me on ne zanima: Ana sigurna da Munja ima emocije prema njoj, iznela šok teoriju o njegovom ponašanju! (VIDEO)

Ogolila dušu!

Ana Spasojević u "Šiša baru" sa Darkom Tanasijevićem razgovarala je o svim aktuelnim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Ana, kako si? - pitao je Darko.

- Ne znam šta da kažem... Nikako, odvratno, užasno. Glavni razlog je što nije stao uz mene. Sve što se desilo desilo se sa razlogom i ne kajem se, ali ako si obećao da niko ništa ne sme da mi kaže... Kako je stao u sredu u četvrtak i branio me, tako je trebalo da uradi i u petak. Iskompleksirao se jer sam rekla da se kajem što sam bilo šta imala sa njim. Ja se ne kajem, mi smo bili u vezi i ja njega volim. Meni je samo to što se iskompleksirao i nije me branio. On polovnjača se hvali što je krpa, a ja sebe ne vidim kao krpu nego sam bila sa nekim koga volim. Ja sam zaljubljena i volim ga, a on kaže da se foliram i da sam pozdravljala bivšeg dečka. Ja znam da njemi nije svejedno što sam ja u ovom stanju. Ja njega odlično znam i znam što se smeje, plače, folira. Znam svaki njegov pokret, mnoge stvari znam koje nikad neću reći. On sve ovo radi namerno jer je svestan da nema pristup meni i da bih burno reagovala kad bi mi prišao. Moja mama je mene podržala iako je on mene prevario. Sebe sam danima lagala da me ne zanima, bežala sam i nisam imala komunikaciju. Kad se desila komunikacija sve se vratilo i mnogo jače nego što je bilo. Mene je povredilo što je sve prebacio na mene. Ja sam jedina iskrena u ovom odnosu, ovo što radi nije iskreno - govorila je ona.

- Šta radi? - pitao je Darko.

- Ovo sa Slađom i to što peva. Ja sam preplakala celu noć i dan, ne mogu sebi da dođem jer nisam očekivala da me tako povredi. On ovo radi da bi mene odbio od sebe. Ide ljubavna nedelja meni nije dobro. Ne mogu da lažem da me je ovo prešlo preko noći... Svaka njegova blizina i sve. Pomogao bi razgovor, ali ne želim da iniciram. On treba da bude svestan da je on pogrešio, a on prebacuje da sam ja pogrešila - rekla je Ana.

Autor: A. Nikolić