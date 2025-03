RAME ZA PLAKANJE! Dragana prišla uplakanoj Matoroj, ona se rasula u komade: Došla je da me UNIŠTI (VIDEO)

Ogolila dušu!

Dragana Stojančević prišla je uplakanoj Jovani Tomić Matoroj koja joj je otvorila dušu, te se ponovo rasula u komade.

- Toliko sam bila spremna da će sve da ide na moju grbaču, da sam otimačica deteta i sve mi je jasno još odavno. I sada se naljutila kada sam joj rekla da je došla da me gazi. Ako me voli, naravno da je povređena, zato neću da pričam. Zamerila mi je što je nisam ponudila vodom, a videla sam da joj je Munja odneo vodu. On čeka dečko ovde džakove, pita je da jede, ne želim da se nadmećem - plakala je Matora.

- Ana Spasojević kaže: "eno je tužna, sedi i plače na zidiću" - rekla je Dragana.

- Šta god da joj treba, tu sam. Sada da stojimo Munja i ja ispred vrata da joj nosimo džakove, da se takmičimo ko će pre da je pita da jede. Rekla sam joj da joj ja nisam adresa, rekla sam joj to i kada smo raskinuli i kada se porodila, da je najbolje da se pomiri sa njim zbog deteta - rekla je Matora.

- Ja ne mogu da te utešim - rekla je Dragana.

- Nema šta da me utešiš, ja ću opet biti Grdana, a lošu nameru nisam imala...Došla je jer je bila ljubomorna jer je mislila da imam nešto sa Anom, rekla sam joj: "Htela sam da je nabacimo ortacima, boli me ku*ac da li će imati red*ljku" - rekla je Matora.

- Gaziće te ovde za sve, gaziće tebe, ali će i mene - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić