Aneli otvorila sve karte o odnosu sa Alibabom: Iskreno priznala kako se oseća dok provodi vreme sa njim, ovo niko nije očekivao da čuje! (VIDEO)

Ogolila dušu!

Voditelj Milan Milošević razgovarao je u emisiji "Pretres nedelje" sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Drudžićem.

- Ljuta sam sad na njega i glavu bih mu razbila i još me drži to, pa ne znam kako će biti do jutra. Ja sam rekla i Darku juče kad mi pričamo nemam zatezanje, kad idem sa njim u izolaciju ne osećam se neprijatno, ne čekam da počnemo da pričamo. On mene nešto pita, ja odgovorim nervozno, pa sve spontano bude. Imam osećaj da se nikad nisam rastala od njega i ne osećam mržnju prema njemu. Ne pazim ni u jednom momentu da li će neko da me osudi što ja pričam sa ocem mog deteta, niti gledam da li će neko da podrži ili šta će da mi kažu majka i sestra. Stvari se dešavaju spontano. On u meni može da izazove bes jer je rekao da će sa mnom da spusti loptu i rekla sam mu da ne komentariše neke stvari koje ne mora - govorila je Aneli.

- Je l' ti lepša kad se svađaš ili kad lepo pričaš? - pitao je Milan.

- Svako me je lepše kad lepo priča. Mi se posvađamo, ali posle normalno pričamo - dodala je Ahmićeva.

- Ona je zaljubljena žena 100% - rekla je Milosava.

- Ma daj... Ne znam kakva će naša realcija da bude, sve se menja i sve je do njega. Situacija se menja iz minuta u minut i to je sve što imam da kažem - dodala je Aneli.

- Mene ona nije pljuvala kao Sita i njega majka, nju je Sita navodila - poručio je Durdžić.

Autor: A. Nikolić