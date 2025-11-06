Pao joj u očima: Aneli priznala koliko je razočarana u Luku! Imala je najgori dan, a pomoć joj je pružio samo Alibaba! (VIDEO)

Ogolila dušu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Da li je moguće da je Asmin prišao Aneli i pitao je kako je i ponudio je hranom, dok si ti skakao i pričao da želiš da slaviš svoje oslobođenje?

- Nisam rekao da slavim. Ja sam nju više puta pitao da li je dobro, kad je prišala krevetu, tako i sinoć i jutros. Nemam šta više da kažem, a oslobođenje nisam pomenuo - rekao je Luka.

- U šoku sam od njegovog odgovora. Ja sam sinoć razočarana njim. Par puta su mi prišli ljudi i rekli da se on veseli i da pije. Asmin mi jeste prišao, valjda nije ni spavao, pa je video i pitao me je dokle planiram da se blamiram. Pokušao je da me umiri, rekao je da neće da me vređa. Ja sam razočarana Lukinim ponašanjem sinoć. On je otišao da pije, desio se haos, a to me je razočarao - govorila je Aneli.

- Čuo sam da ju je Asmin umirio. Ona nije imala potrebu da priđe meni dva dana - rekao je Luka.

- Ja sam tebi danas prišla, a ne ti meni - dodala je Aneli.

- Ima Asmina, neka nastavi da joj on daje pažnju. Ja sam iskren! Ti si loša prema meni i koristiš me - poručio je Vujović.

- Meni ne možeš da prodaješ maglu - rekla je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić