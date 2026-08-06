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Mahala zastavom Kosova u Prištini, a sad stigla u Kotor: Pevačica se zakamuflirala, uživa sa političarem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini ||

Pevačica Kejti Peri našla se u samom centru skandala nakon nedavnog nastupa na Sunny Hill festivalu u Prištini, gde je napravila potez o kom već danima bruje društvene mreže.

Naime, Keti se u jednom trenutku obratila publici i počela da govori o svom potencijalnom odlasku u svemir. Upravo tada scenografija i performans dobili su potpuno neočekivan obrt – na bini su se pojavili muškarci obučeni u odela astronauta.

Oni su pevačici predali zastavu Kosova, nakon čega je usledila simulacija sletanja na Mesec. U okviru performansa, Kejti Peri je pred publikom postavila zastavu na scenu, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sada, posle sramnog poteza na koncertu, pevačicu su usnimili u Kotoru, potpuno zakamufliranu, sa maramom na glavi.Ona je sve vreme držala svog dečka, bivšeg kanadskog premijera Džastina za ruku i brzo uletela u kombi.

Osudili je zbog sramnog poteza

Brojni korisnici društvenih mreža iz Srbije nisu joj oprostili ovaj potez, pa su neki od komentara glasili: "Objasnite Keti da je Kosovo deo Srbije. Neka pročita neku knjigu o istoriji teritorije koju posećuje, neće joj škoditi."Jedan korisnik nije je štedeo, pa je napisao da je "odavno načisto pukla" i da već deset godina nema hitove niti publiku na koncertima, zbog čega, kako tvrdi, na skandalozan način pokušava da privuče pažnju.

"Da li ona uopšte zna šta je uradila? Ovo je skandal njene karijere", ređali su se komentari.

Autor: M.K.

#Kejti Peri | Katy Perry

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