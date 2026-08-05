Prvu suprugu je varao na svakom koraku, a kad se razveo od druge doživeo je slom! Naš pevač promenio život, posvetio se veri i Bogu

Iz prvog braka ima sina, a sa drugom ženom je snimio čuvenu duetsku pesmu.

Pevač čuvene grube "Twins" Nebojša Kostrešević, javnosti poznatiji kao Neša Twins, imao je veoma buran život. Izlasci, ludovanja, ali i raznorazne žene prošle su kroz njegov život, a dva puta je stao i na ludi kamen.

Neša je nedavno otkrio sve o svojim bivšim suprugama, te je istakao da je prvu varao, dok drugu nije, ali i da mu je razvod od druge supruge, koja je pevačica, veoma teško pao.

- Moju prvu suprugu sam upoznao preko Čede Čvorka i sa njom imam sina Manuela. Tada sam bio jako mlad i naš odnos je bio toplo-hladno. Mene je ponela karijera, imao sam milion devojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni bolelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to. Nas dvoje smo se razveli 2002. godine - rekao je pevač.

Neša je otkrio da je njegova najveća ljubav bila devojka sa kojom je snimio svoj veliki hit, a koja je nekada pevala u grupi Trik FX sa Natalijom i Sanijem.

- Ja sam posle toga ušao u vezu sa Enom, sa kojom imam duet "Stara bagra". To je bila devojka u koju sam bio najviše zaljubljen. U Enu sam se zaljubio dok sam bio u braku sa prvom ženom. Mi smo bili zajedno i ja sam morao da izaberem između njih dve. Na kraju sam se i razveo. Bio sam devet godina sa Enom i to je na kraju, kao i svaka veza, puklo - rekao je on, pa otkrio zašto je ta veza pukla:

- U Eninom i mom odnosu se svašta iskomplikovalo. To je osoba koju sam najviše voleo, a oboje smo činili velike greške. Ne bih ulazio u detalje, bilo je grešaka, neću da se vraćam u to. Da je bilo suđeno, mi bismo bili i dalje zajedno, ali očigledno nije bilo usđeno.

Kostrešević je ispričao da za razliku od prve, drugu ženu nije varao.

- Sa drugom suprugom sam bio deset godina u braku. Posle 10 godina smo shvatili da smo različiti. Dosta smo se menjali kroz vreme nas dvoje. Nju za razliku od prve spruge nisam varao. Ja sam već 2004. godine otišao u Jerusalim da se krstim i tada sam raščistio, tako da, nisam je varao - istakao je Neša.

Nakon raskida sa pevačicom, Neša je prošao kroz veoma težak period, a spas je pronašao u veri i Bogu, pa se i preselio u Švajcarsku.

Autor: R.L.