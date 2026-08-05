NASTAO HAOS NA MREŽAMA: Ceca Ražnatović posle više od tri decenije otkrila tajnu o hitu Beograd, evo da li ga je napisao Merlin i kome je bio namenjen! (FOTO)

Dino Merlin je pre nekoliko godina otkrio da je pesmu ''Beograd'' napisao za Cecu 1991. godine u Švajcarskoj, a ne za sebe.

Jedan komentar na društvenim mrežama bio je dovoljan da pokrene lavinu reakcija i ponovo u fokus vrati jedan od najvećih hitova Svetlane Cece Ražnatović, pesmu "Beograd". Na društvenoj mreži X jedan korisnik napisao je da je Dino Merlin autor čuvenog stiha "Moj Beograde, zagrli me", međutim, usledio je odgovor pevačice koji je mnoge iznenadio.

- Te stihove sam napisala ja - kratko je poručila Ceca.

Njena tvrdnja izazvala je brojne komentare, budući da se dugo smatralo da je Dino Merlin autor kompletnog teksta ove pesme. Ceca je, međutim, sada otkrila da je upravo pomenuti stih nastao iz njenog pera, dok je Merlin autor ostatka pesme. Ovo nije prvi put da se govori o tome kako je nastao veliki hit.

Dino Merlin: "Ceci sam napisao tri pesme"

Podsetimo, Dino Merlin je za Kurir otkrio da je pesmu "Beograd" napisao upravo za Cecu početkom 1991. godine u Švajcarskoj, demantujući priče da je numera prvobitno bila namenjena njemu.

- Nažalost, ni to nije istina. Pesma "Beograd" je napisana za Cecu Veličković u Švicarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pesme, među kojima je i pesma "Beograd".

Autor: M.K.