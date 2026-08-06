Eminu Jahović u Istanbulu OPELJEŠILI za 50 hiljada evra! Pevačica u šoku

Imala je najbolju moguću nameru, ali upala je u mrežu prevaranata.

Pevačica Emina Jahović našla se na meti prevarantkinje iz Crne Gore koja joj je u Istanbulu ukrala garderobu, tašne i cipele u vrednosti od više od 50.000 evra.

Naime, Emina Jahović je imala plemenitu nameru da ogromnu količinu luksuznih stvari proda i zarađeni novac donira onima kojima je najpotrebnije, ali je na kraju ostala i bez stvari i bez novca.

Kako navodi izvor blizak pevačici, Emina je godinama trošila besomučno novac na krpice, tašne i cipele, zbog čega se danas kaje. Nakon razvoda od turske zvezde Mustafe Sandala, ali i kako je postala zrelija, njeni prioriteti su se promenili. Pevačica je "spustila loptu" i sada najviše novca ulaže u muziku i nekretnine.

S obzirom na to da se tokom godina nakupila ogromna količina garderobe koja joj je zauzimala previše prostora u kućama i stanovima, Emina je ranije te stvari poklanjala rođakama i prijateljicama. Međutim, tokom jedne od selidbi, došla je na ideju da spoji lepo i korisno i da brendirane stvari proda preko interneta u humanitarne svrhe.

Emina je sakupila veliku količinu gotovo nove garderobe, od kojih mnoge komade nije nijednom obukla. Na preporuku prijatelja, odlučila je da ih proda preko jednog sajta za prodaju polovnih stvari.

Ubrzo nakon toga, kod nje u Istanbul došla je devojka iz Crne Gore koja se bavi ovim poslom. Devojku je dovela Eminina lična stilistkinja iz Istanbula, pa niko nije sumnjao u njene namere. Prevarantkinja je pevačici pokazala svoj profil na Instagramu i objasnila proces rada. Emina je bila oduševljena i odmah joj je predala svu pripremljenu garderobu, tašne i cipele.

Međutim, devojka je spakovala stvari, odnela ih sa sobom, a ubrzo potom blokirala Eminu na svim društvenim mrežama i nestala bez traga. Pevačica je ostala potpuno zatečena i razočarana, ne toliko zbog materijalnog gubitka, već zbog činjenice na šta su sve ljudi spremni.

Autor: R.L.