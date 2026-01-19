AKTUELNO

Extra

FILMSKA PREVARA KOD PARIZA: Lažni majstor i policajci opelješili staricu – odneli nakit vredan 400.000 evra!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Neverovatna pljačka dogodila se u mestu Val-d-Mar, istočno od Pariza, gde su trojica prevaranata uspela da od 86-godišnje žene ukradu nakit čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 400.000 evra.

Razrađena šema: Vodoinstalater kao mamac

Prevaranti su koristili staru, ali očigledno i dalje efikasnu metodu. Prvo se na vratima starice pojavio muškarac koji se predstavio kao vodoinstalater, tvrdeći da mora hitno da popravi kvar na instalacijama.

Ubrzo nakon što je ušao, na vrata su zakucala još dvojica saučesnika koji su pokazali lažne policijske značke. Oni su ubedili nesrećnu ženu da je "vodoinstalater" zapravo lopov i zamolili je da proveri da li joj je nakit na mestu.

Naivno verujući da joj policija pomaže, starica je prevarantima sama pokazala gde drži dragocenosti. Lopovi su iskoristili trenutak, prigrabili sav nakit i pobegli u nepoznatom pravcu - prenosi francuski "Figaro".

Žrtva nepovređena, ali u šoku

Starica, srećom, nije fizički povređena u ovom incidentu, ali je pretrpela ogroman stres i materijalnu štetu. Policija je pokrenula istragu, a veruje se da je ista grupa operisala i pre nedelju dana u Parizu. Tada je na sličan način jedna 80-godišnjakinja ostala bez nakita vrednog 200.000 evra.

Francuska policija upozorava starije građane da ne puštaju nepoznate osobe u kuće, čak i ako se predstavljaju kao službena lica ili majstori, bez prethodne provere.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Hronika

#Francuska

#Krađa

#Nakit

#Pariz

#Prevara

#lažni policajci

#pljačka

#vesti svet

POVEZANE VESTI

Hronika

Filmska krađa u Beogradu: Lopovi kroz prozor odneli nakit i novac vredan 25.000 evra

Domaći

RASKOŠ I LUKSUZ! Evo kako je Katarina Grujić ukrasila stan od 400.000 EVRA

Hronika

UHAPŠENI SRBI NA HALKIDIKIJU! 'Pink Panteri' opljačkali zlataru i ukrali nakit vredan POLA MILIONA EVRA - Sve uspeli da izvedu za par minuta, EVO kako

Hronika

KO JE OSTAO BEZ POLA TONE KOKAIA VREDNE 100 MILIONA? U SVE UMEŠAN JEDAN SRBIN! Termovizijske kamere otkrile šokantnu šemu (FOTO)

Svet

ŠTETA OD PLJAČKE LUVRA NEVEROVATNIH 88 MILIONA EVRA: Ukoliko lopovi probaju da istope nakit, neće im se isplatiti

Domaći

PRIJA KOD EMINE ĐUSKALA U STAJLINGU OD 35.000 EVRA! Samo na bundicu od nerca pukla 10.000 evra, a na nakit 20.000 evra (FOTO)