OBARA SVE REKORDE: Novak Đoković ušao u 412. nedelju na prvom mestu na ATP listi! A OVO je broj godina koje je proveo na PRVOM mestu!

Novak Đoković startovao je svoju 412. nedelju na prvom mestu ATP liste! Neverovatno dostignuće i rekord koji će teško u bližoj budućnosti biti premašen!

Kada se tih 412 nedelja prevede u godine, to znači da je Novak Đoković na prvom mestu ATP liste proveo 7,9 godina. Tačnije, toliko vremena je Srbin apsolutno najbolji teniser na svetu. Definitivno najveći teniser svih vremena. Bez iznošenja svih brojki vezano za njegova lična dostignuća u svetu tenisa, broj grend slem titula i ukupnog broja osvojenih trofeja.

Shodno svemu reči koje je prošle nedelje izgovorio legendarni Nikola Pilić o Novaku Đokoviću, sada dobijaju još jednu potvrdu.

- Ja bih samo želeo da Srbi cene Novaka isto onako kako Argentinci cene Maradonu i Mesija. Imidž koji je on napravio za Srbe i Srbiju... To je čudo! Svi znamo šta su pisali o Srbima i Srbiji pre nekoliko decenija. Novak nije samo ambasador sporta, već i osoba sa harizmom, personalitijem, koji ume da se našali, da priča o ozbiljnim temamam... Činjenica je da ga ne vole mejnstrim mediji, ali to je druga stvar. Znamo svi kako to ide. Ne samo u sportu, već i u politici. Sve brojke su na strani Novaka. Sve. Zato je Đoković najbolji teniser svih vremena - bio je više nego jasan Nikola Pilić.

Da bi došao do punih osam godina na prvom mestu ATP liste, Novaku Đokoviću biće potrebno da uđe u 416. nedelju. Hoće li u tome uspeti? Pokazaće naredne sedmice. I ukoliko Karlos Alakaraz ne bude igrao u Akapulku i Dubaiju, koji mu nisu u rasporedu.

Ako Španac ne potvrdi neki drugi turnir sem Buenos Airesa i Rio de Žaneira, koji su slabijeg rejtinga, prema nekim projekcijama Novak Đoković bi trebalo da dočeka 418 nedelja na čelu ATP liste.

Novak Đoković nastavlja da radi po onoj narodnoj "postavljamo standarde, obaramo rekorde". Najbolji teniser sveta trenutno odmara i sprema se za tunerju po Americi, gde je najavio igranje na mastersu u Indijan Velsu.

I još jedan moćan podatak vezan za lik i delo Novaka Đokovića. Srbin je sa 36 godina bio u finalu sva četiri grend slema 2023. godine.

Poslednji put Rodžer Federer igrao je finala sva četiri grend slema 2009. godine, ali je tada imao 28 leta. Rafael Nadal nikada u karijeri nije igrao finala na sva četiti grend slema u jednoj sezoni.

Iz svega navedenog, samo Novak Đoković sa 36 godina može da dominira svetskim tenisom.