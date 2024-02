ĐOKOVIĆ PRETI DA SRUŠI JOŠ JEDAN FEDEREROV REKORD! Novak, rame uz rame sa OVIM sportistima, u najužem krugu kandidata za LAUREUS NAGRADU!

Novak Đoković ponovo se našao u najužem izboru za prestižnu nagradu Laureus svetskog sportistu godine!

Uz Novaka su kandidati za ovo laskavo priznanje još i fudbaler Mančester sitija Erling Haland, te Leo Mesi, skakač s motkom Armand Duplantis, sprinter Noa Lajls i vozač Formule 1 Maks Ferštapen.

