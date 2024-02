OGLASIO SE NAKON NOMINACIJE ZA PRESTIŽNU NAGRADU: Novak Đoković imao da poruči samo JEDNO!

Srpski teniser bi mogao da po peti put dobije nagradu namenjenu najboljem sportisti godine!

Bliži se čuveni izbor za Laureusa, nagradu namenjenu za najboljeg sportistu sveta u godini koja je iza nas, a među nominovanima se našao i najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je i jedan od favorita za ovo laskao priznanje.

Đoković je već četiri puta dobijao Laureus, a eventualnim osvajanjem petog bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom, a pretekao bi Juseina Bolta kome je to polazilo za rukom čak četiri puta.

Osim Đokovića, među nominovatima su i Erling Haland, Armand Duplantis, Noa Lajs, Maks Ferštapen i Leo Mesi.

Nije dugo trebalo Novaku da se oglasi povodom nominacije.

It’s an honor to be nominated for @LaureusSport 2024 World Sportsman of the Year 🙏



A special group to be a part of, congratulations to my fellow nominees @ErlingHaaland @mondohoss600 @LylesNoah @Max33Verstappen #LeoMessi #Laureus24 https://t.co/ctmhiJ4mAG