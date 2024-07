'REKLI SU MI DA JE SILOVANA' Jeziv zločin u Parizu uoči Olimpijskih igara

Neposredno uoči početka Olimpijskih igara u Parizu se dogodio jeziv zločin koji je sve ostavio u šoku. Jedna turistkinja iz Australije je silovana, a o svemu je svoj komentar dala šefica tima ove zemlje, Ana Mirs.

Ona se na konferenciji za medije dotakla ove horor situacije, te istakla sledeće.

- Da, upoznata sam sa situacijom. Užasno. Svim srcem smo uz tu ženu. Nema mnogo detalja koji su nam došli i poruka koju dajemo sportistima je da moraju da budu zaista, zaista oprezni. Još uvek nemamo povratnu informaciju od naših sportista da se osećaju nesigurno. Ohrabrujemo ih ako izađu van sela da ne budu sami, da ne nose timsku opremu, samo da nose normalnu odeću - rekla je Ana Mirs.

