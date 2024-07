Svet je ogorčen parodijom čuvene 'Tajne večere' na otvaranju OI: Poručuju hrišćanima da nisu dobrodošli

Zaista su bile podeljenje reakcije.

Na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, pripadnice grupe "Drag Race France" i plesača izvela je izazovnu parodiju čuvene "Tajne večere", što je dovelo do žestokih kritika na društvenim mrežama.

- Otvarati događaj ovako, zamenjujući Isusa i njegove učenike je apsurdno - ogorčeno je komentarisao Klint Rasel, voditelj "Liberty Lockdown" podkasta.

- Svet ima 2,4 milijarde hrišćana i čini se da su Olimpijske igre želele da jasno poruče svima njima da nisu dobrodošli - dodaje Rasel.

Tokom izvođenja, osamnaest izvođača, među kojima su bile i tri poznate drage kraljice iz "Drag Race France", zauzele su poze iza stola s prelepim prizorom reke Sene i Ajfelovog tornja u pozadini.

Nakon toga, modeli su izašli na scenu za improvizovani modni šou, dok su parodisti "Tajne večere" plesali uz ivicu bine. Izvođenje se na kraju pretvorilo u plesni spektakl kada je Niki Dol, voditelj Drag Race France, prošetao po sceni.

