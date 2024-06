Spremna za svadbu: Miona otkrila kako se osećala kada je probala venčanicu, smeta joj što je Ša smatra bezvrednom (VIDEO)

Plaši se njegove reakcije!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Miona Jovanović otkrila kako se oseća pred sutrašnju svadbu, te progovorila o Aleksićevim reakcijama.

Sutra je za vas u Eliti veliki dan, desiće se nešto što svi željno isčekuju a to je svadba. Stoga želim da razgovaram sa Mionom. Kako si Miona? Pratio sam probu venčanice, svi jedva čekaju da izgledaš kao prava princeza? -pitao je Darko.

Ja se nadam da se ljudima to sviđa. Jako sam se čudno osećala, nikad nisam isprobavala venčanice, htela sam ali to je baksuz. Nisu moj fazon ali sam poslušala koleginicu vašu, ako Bog da kad bude prava svadba izabraću onu nezamenljivu -rekla je Miona.

Stanislav je planirao veridbu sa tobom, da li si uzbuđena što ćeš mu izgovoriti sudbonosno da bar u zadatku? -pitao je Darko.

Apsolutno ne, to je zadatak nije prava svadba, deo je zadatka i to je sve apsolutno. S obzirom da je situacija ovakva, ne znam zašto kači majka to, da li joj je kul što me je videla u venčanici. Oni njega gotive kao osobu, ne smatram da je za mene kao partner, naspram Ša koga ne gotive ni malo i verovatno zato takva reakcija -rekla je Miona.

Koliko ti je preko glave što te Ša krivi za sve, rekao je da si ti kriva jer narod želi baš tebe i Stanisčava, da li smatraš da si svojim ponašanjem dovela do toga? -pitao je Ša.

Smatram da smo podjednako doprineli, ja sam živela sa Stanislavom ali da on nije sumnjičav konstantno, da se drži stava da ga ne dotiče ne bi bilo isto kao sad. On smatra kao da sam nebitna i bezvredna i da sam sad utripovana zbog venčanja, smatra da sam sad presrećna, da mi je bitno da budem najbolja u igrici. Ne smatram da sam najbolja ali nisam ni bezvredna, ja samo gledam da preguram ovo i to je sve. Da sam ja sve ovo želela to je apsolutna glupost, kad sam videla klip da je rekao kako je mene Stanislav finansirao to je teška glupost

Autor: Nemanja Šolaja