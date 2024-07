Detalj koji je mnogima promakao! Francuzi napravili OZBILJAN PROPUST na ceremoniji: Da li je ovo moguće?! (VIDEO)

Tokom svečane ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu organizatori su napravili ozbiljnu grešku.

Olimpijske igre u Parizu u petak su zvanično otvorene spektakularnom svečanom ceremonijom.

Ceremonija koja je po jakoj kiši obilovala umetničkim delom, muzikom i plesom trajala je četiri sata na Seni i to je prvi put da je ceremonija otvaranja Igara održana van stadiona, već na obali reke uz isticanje pariskih spomenika.

Od mosta Osterlic do Trokadera, 6.800 sportista i 205 delegacija, ukrcanih na 85 čamaca, spustilo se rekom tokom parade.

Those who managed to stay awake during the Opening Ceremonies were treated to the Olympic flag being flown upside down pic.twitter.com/flIG1kF8g7