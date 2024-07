UĆUTKAO NOVAKOVOG HEJTERA! Evo kako je Nik Kirjos odgovorio Nadalovom navijaču iz tzv. Kosova koji je vređao Đokovića

Kakav odgovor!

Srpski teniser Novak Đoković veoma dobro je započeo Olimpijske igre u Parizu, gde je prošao prva dva kola, od čega je u drugom bio bolji od Rafaela Nadala u još jednom "teniskom klasiku", a njihovom 60. u karijeri! Ipak, Novak je tokom meča imao i "obračun" sa publikom, što je brzo završilo na društvenim mrežama, što je zakačilo i Nika Kirjosa.

Novak Đoković je na kraju meča samo stavio prst na uvo i pogledao ka publici koja je navijala protiv njega, ali koja ga je tokom meča u nekoliko navrata provocirala.

Upravo to je završilo i na društvenoj mreži "X", gde je jedan korisnik pod nazivom Fred Mejer, a koji za sebi tvrdi da je fan Rafaela Nadala počeo da proziva našeg Novaka.

Is there a single non-Serbian tennis fan who even likes this guy? His on court behaviour is absolutely appalling and I could never understand how someone could possibly support this piece of trash. https://t.co/ie200cCTin