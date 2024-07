Slavna gimnastičarka je bila još jača VAN TERENA! Bila je žrtva predatora, a onda je muž javno ponizio i nije mu zamerila

Slavna gimnastičarka i prema mišljenju mnogih najbolja sportistkinja sveta osvojila je juče zlato sa reprezentacijom Amerike na Olimpijskim igrama u Parizu.

Iza SAD je Italija pa Brazil, a iza sportistkinje koja ruši barijere brojni uspesi i više nego teške životne situacije. Kako je ranije izjavila, odlučila je da ne dozvoili da joj muškarac koji ju je seksualno zlostavljao ukrade ljubav i radost i šansu da se bavi sportom koji toliko voli i za koji je tolkiko nadarena.

Maestralna Simon Bajls i ostale članice američke reprezentacije stigle su do trona, a njihov trijumf gledale su Serena Vilijams i Nikol Kidman, između ostalih poznatih ličnosti.

Pobeda je stigla nakon što je slavna Amerikanka odustala od Olimpijskih igara u Tokiju 2020. zbog potrebe da se posveti svom mentalnom zdravlju. Na prethodim OI u Riju de Žaneiru 2016. osvojila je zlatnu medalju.

Zlatna Simon Bajls jača je van terena od brojnih nedaća, a na samom terenu pomera granice pa je tako sa lakoćom izvodila pokrete koji su ranije bili rezervisani samo za gimnastičare.

Kako ju je suprug javno ponizio

Velika podrška joj je suprug za kog se udala u aprilu prošle godine. Četvorostruka olimpijska šampionka na Igrama u Riju 2016. i gimnastičarka koja je 14 puta bila svetska šampionka Simon Bajls venčala se sa NFL igračom Houston Texans Džonatanom Ovenom sa kojim je sklopila građanski brak.

Čuvena sportistkinja nosila je neobičnu venčanicu sa karnerima i otvorenih leđa u kojoj je prelepo izgledala. Til na odeći otkrio je i elegantne sandale. Mladoženja je blistao u sportsko-elegantnim odelu i moderni mokasinama.

Par se sreo 2019. na utakmici njegovog tima, ali su se upoznali 2020. preko aplikacije za zabavljanje Raya. Oven je napravio prvi korak. Vezu je nekoliko meseci kasnije ozvaničila gimnastičarka na društvenim mrežama. Verili su se u februaru 2022. Simon je svom prezimenu dodala muževljevo prezime što je naznačila i na Instagramu.

Oven je šokirao mnoge, a njene fanove ozbiljno naljutio kada je odgovarajući na pitanje kako je osvojio Simon Bajls, rekao: "Ona je osvojila mene". Dodao je da nije ni znao ko je ona pre njihove veze ali da mu je broj njenih pratilaca na Instagramu ukazivao na to da je "vredna pažnje".

Mnogi smatraju da su takve njegove izjave bile krajnje neprimerene, ali mu Simon to nije zamerila.

U paklu nasilja

Put do uspeha čuvene gimnastičarke koja je važila za čudo od deteta bio je više nego težak. Dok je pravila korake ka što boljoj karijeri i tek se pripremala za najveće sportske bitke, Simon Bajls postala je žrtva seksualnog zlostavljanja.

Nasilnik je bio bivši lekar američke reprezentacije Leri Nasar.Simon nije bila njegova jedina žrtva, a surova tajna svetskog sporta dugo se skrivala pod tepihom. Kada je istina izašla na videlo, šoku i zaprepašćenju nije bilo kraja.

Bajls i još tri američke gimnastičarke svedočile su pre više godina pred pravnim komitetom Senata o seksualnom zlostavljanju koje su doživele. Pamte se reči slavne sportistkinje koja je istinska inspiracija i motivacija mnogima, a najviše onima koji su poput nje bili žrtve nasilja.

"I ja sam jedna od mnogih preživelih koje je Lari Nasar seksualno zlostavljao. Većina vas me poznaje kao srećnu, nasmejanu i energičnu devojku, ali u poslednje vreme sam se osećala slomljenom i što sam više pokušavla da isključim taj glas u glavi, on je sve glasnije vrištao. Ne bojim se više da kažem svoju priču. Teško je ponovo preneti ova iskustva, još više mi se kida srce jer dok se spremam za OI 2020. moram stalno da se vraćam u salu gde sam bila zlostavljana. Ali ja sam jedinstvena, pametna, talentovana, motivisana i strastvena. Obećala sam sebi da će moja životna priča biti mnogo veća od ovoga i obećavam svima da nikad neću odustati. Previše volim ovaj sport i nikad ne odustajem. Neću dozvoliti da jedan čovek, i drugi koji mu to omogućavaju, ukrade moju ljubav i radost", saopštila je pre šest godina.

Jeziva priča dobila je sledeći epilog. Bivši sportski lekar Leri Nasar priznao je da je godinama zlostavljao američke gimnastičarke. Osuđen je 2018. godine na zatvorsku kaznu od 40 do 175 godina. Osuđen je i na 60 godina u federalnom zatvoru zbog dečije pornografije.

O tome kako se jeziva tajna skrivala, govorila je i sama Simon. Osim propusta FBI-a, ona je na sudu istakla da su Gimnastičarski savez i Olimpijski i Paraolimpijski komitet SAD znali da ju je zvanični timski lekar zlostavljao, mnogo pre nego što je ona otkrila saznanja o tome, prenela je Beta. Direktor FBI Kristofer Rej izjavio je da veoma žali zbog kašnjenja u procesuiranju Nasara i bola koji je naneo.

Interna istraga Ministarstva pravde objavljena u julu 2021. i pokazala je da je FBI napravio greške u istrazi i da nije tretirao slučaj sa „najvećom ozbiljnošću“ nakon što je Savez 2015. godine prvi put prijavio zlostavljanje kancelariji FBI u Indijanapolisu. FBI je priznao da je imao „neoprostivo ponašanje“.

Njen brat ubio troje ljudi

Šok se desio i 2019. kada je Tevin Tomas Bajls, stariji brat najbolje gimnastičarke, ubio troje ljudi.

"Srce me boli zbog svih koji su bili umešani u ovu tragediju. Ne postoji ništa što ja mogu da kažem što će izlečiti bilo čiji bol, ali želim svima da izjavim svoje iskreno saučešće. Molim vas da poštujete privatnost moje porodice dok prolazimo kroz ovaj bolni period", poručila je Simon.

Autor: Snežana Milovanov