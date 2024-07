NIKO KAO NOVAK ĐOKOVIĆ: Srbin oborio dva rekorda na Olimpijskim igrama

Juriša Novak Đoković ka medalji na Olimpijskim igrama. On se plasirao u četvrtfinale i na taj način oborio je nove rekorde.

Nole je u osmini finala savladao Nemca Dominika Kepfera i tako je postao najstariji igrač koji je domogao četvrtfinala Olimpijskih igara od 1988. godine od kada je tenis ponovo postao olimpijski sport. Srpski as je do tog dostignuća stigao sa 37 godina i 61 dan.

Takođe, jedini je koji je igrao četiri četvrtfinala najveće planetarne smotre u obe konkurencije.

37&61 - Novak Djokovic (37 years and 61 days) is the oldest player to reach the Men's Singles quarter-finals at the Olympics since tennis returned to the Summer Olympics program in 1988. Grand Cru.#Olympics #OlympicGames #Paris2024 | @Paris2024 @atptour pic.twitter.com/R302sidJqd