Supruga Svetislava Pešića je prava sarajevska dama: Ono što je Vera učinila za muža, retko bi koja žena u Srbiji (FOTO)

Supruga Svetislava Pešića je košarkašica koja se odrekla karijere da bi bodrila muža i bila uz porodicu



Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić poznat je, osim po velikom košarkaškom znanju, i kao čovek koji vrednuje porodicu i porodične vrednosti. Jedan je od najtrofejnijih evropskih trenera i član Kuće slavnih FIBA, a s reprezentacijom SR Jugoslavija osvojio je Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, dok je s Nemačkom osvojio EP.

Izgradio je veoma uspešnu karijeru, dok mu je velika podrška u svemu njegova supruga Vera koja je nekada i sama bila košarkašica.

Naime, igrala je za sarajevski "Železničar" budući da odatle i dolazi. Pešić nikada neće zaboraviti da je znao da je ona žena njegovog života kada ju je upoznao a odgajili su dvoje dece u uspešne odrasle ljude.

Zanimljivo je da su svi članovi porodie Pešić igrali košarku. Marko je sportski direktor u Bajernu, Ivana je u Barseloni i oboje žive košarkaške živote. Ivana se udala za Jaglu, doskorašnjeg reprezentativca Nemačke, a Markova supruga jedina nije u košarci, ali voli sve Pešiće i navija za njih.

- Ja sam uvek govorio da nam treba trener koji treba da provede vremena na terenu i to znači da sam u poslu i da radim. Morao sam poduže da razmišljam, bilo je ispitivanja javnosti, a vidim da je javnost bila zadovoljna, počeli su da se javljaju prijatelji, kolege. Ja ne živim ovde i sada ću najviše vremena provoditi ovde, duže ću biti i živeti ovde, raditi na košarci, daću sebe. Siguran sam da će biti rezultata, dobio sam podršku porodice i to mi je bilo najvažnije. Marko kad je čuo, rekao je ‘šta čekaš, preuzimaj to’. To je bilo emotivno, hteo je da igra za Srbiju i Jugoslaviju, ali nije imao priliku. Vera, supruga, rekla je da nemamo samo olimpijsku medalju, pa sada imamo dodatne ciljeve i motive, opisao je ulogu sina i supruge Pešić.



Sudeći prema Pešićevim rečima, supruga Vera je stub porodice, u prilog čemu govori činjenica da je sopstvenu karijeru podredila njegovoj, kao i porodici.

- Vera je bivša košarkašica i ona je karijeru podredila porodici mojoj karijeri. Bez takve podrške i pomoći nema uspeha, ne možeš da funkcionišeš. Ona poznaje košarku, ponekad i previše (smeh). Želi da mi pomogne pa nekad suviše savetuje, a ja onda pokušavam da napravim selekciju tih saveta...

Kada moj tim izgubi utakmicu, izađem sa njom da se prošetamo, da prođu muka i razočaranje, pa joj kažem: "Što sa toliko uložio u tog igrača, a on nema reakciju kakvu sam očekivao?!". Vera me pita: "Dobro, a ko je trener", odgovorim joj: "Kako ko je trener? Ja sam trener". Doda: "Pa treneru, donosi odluke. Ako te ne sluša, stavi ga na klupu (smeh)". Košarka je česta tema u našoj porodici, ali ima i dosta drugih stvari, ispričao je Pešić za Blic Ženu.



Osim toga što je veliki stručnjak, Pešić je i veliki šaljivdžija. Na jednoj konferenciji mu je tokom izlaganja zazvonio telefon, a kako je to bio poziv supruge, Pešić je ustao, pozdravio novinare i uz smeh svih prisutnih napustio salu.



- Sigurno me zove žena. Čeka me ispred. Evo, lepo sam rekao - konstatovao je on pre izlaska.

Autor: Dubravka Bošković