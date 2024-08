UZNEMIRUJUĆE SCENE IZ PARIZA: Olimpijac POVRAĆA posle plivanja u ZAGAĐENOJ Seni - Organizatori na udaru zbog UGROŽAVANJA zdravlja takmičara! (VIDEO)

Snimak takmičara koji povraća nakon nastupa u trijatlonu izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama...

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom jedan od takmičara posle plivačkog dela trijatlona povraća.

Iako se to neretko dešava, jer je trijatlon jedan od najzahtevnijih sportova, mnogi su posumnjali da je razlog zbog kog se ovom takmičaru slošilo nakon trke - zagađena voda u Seni!

Mnogi veruju da su organizatori Olimpijskih igara zbog svoh hira ugrozili zdravlje sportista.

Gradonačenica Pariza Ana Hidalgo je insistirala da se ovo takmičenje održi na Seni, iako je preko jednog veka zbog lošeg kvaliteta vode strogo zabranjeno plivanje u reci. Čak se i okupala sama, ali kada je došlo vreme za takmičenje javljeno je da je nivo ešerihije koli u vodi preveliki i otkazani su svi treninzi. Zatim je i muško takmičenje u plivanju pomereno za dan, a sada smo videli jako ružne scene na kraju prve trke. Francuzi decenijama pokušavaju da očiste Senu, sada su za Olimpijske igre u tu svrhu dali čak 1.500.000.000 evra ali nije previše pomoglo.

Swim the River Seine they said.

It'll be fun they said 😭#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk