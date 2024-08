Đoković ODUŠEVIO Srbe: Svi misle da je OVIM potezom odgovorio na ismevanje HRIŠĆANSTVA na Olimpijskim igrama! (VIDEO)

Ništa se ne događa slučajno.

Srpski teniser Novak Đoković uspeo je da se plasira u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu, pošto su pred njim redom padali Metju Ebden, pa Rafael Nadal, te Domnik Kepfer dok ga sada čeka duel protiv Stefanosa Cicipasa. Zanimljivo, Đoković je posle svake od pobeda imao i jedan gest pred kamerama koji bi se reklo da se dešava "slučajno".

Naime, Novak Đoković posle svake pobede nakon promene majice kada izađe pred kamere on uradi jednu stvar. Svaki od tri intervjua je počinjao tako što je vadio svoj krstić koji nosi oko vrata kako bi se video na kamerama.

Novak Djokovic sends powerful message to the Paris Olympics, days after the Opening Ceremony mocked Jesus.



The tennis champion proudly pulled out his Christian Cross during an interview and displayed it for the camera. pic.twitter.com/fgHlmEOdBD