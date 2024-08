TAKO JEEEE! Đoković povređen nadoknadio 0:4 i preko Cicipasa se plasirao u polufinale Olimpijskih igara!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Olimpijskih igara.

Đoković je u četvrtfinalu savladao Stefanosa Cicipasa sa 2:0, po setovima 6:3, 7:6(3).

Novak će za finale u petak igrati protiv Italijana Lorenca Musetija.

Meč na stadionu "Filip Šatrije" je trajao dva sata i tri minuta.

Prvi set je Novak dobio relativno lako, a onda smo u drugom videli svu dramu koju tenis može da pruži.

Novak je u drugom gemu proklizao i obnovio povredu desnog kolena koje je operisao uoči Olimpijskih igara. Dva puta je tražio medicinsku pomoć, popio je i tabletu protiv bolova, ali se videlo da se muči sa povredom.

Cicipas je to iskoristio i stigao do vođstva od 4:0, a potom i 5:2. Imao je Grk i tri vezane set lopte, ali se Novak na čudesan način vratio u meč.

Ušli su teniseri u taj-brejk, Cicipas je prvi stigao do mini-brejka, ali je potom Novak serijom 7:1 stigao do pobede u meču.

NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICIPAS 6:3, 7:6 (3)

2. SET

- Loš start Novaka u taj-brejku, Cicipas pravi mini-brejk i vodi sa 1:2. Vraća Novak mini-brejk i stiže do 2:2. Dupla servis greška Cicipasa, Novak vodi sa 3:2, a zatim maestralno do 4:2. Cicipas dolazi do poena za 4:3. Mini brejk na strani Đokovića, 5:3. Još jedan servis za Grka. Novak dolazi do tri meč lopte. Servira za polufinale. koristi prvu i dobija meč.

6:6 - Prvi put na Olimpijskom turniru u Parizu Novak će igrati taj-brejk. Dobio je gem sa nulom, uz as servis i bekhend viner.

5:6 - Cicipas je prekinuo Novaku seriju i izborio bar taj-brejk. Grk je upisao jedan as i jedan forhend viner, uz dve neiznuđene greške Đokovića.

5:5 - Izjednačenje! Novak se vratio od 0:4 i 2:5, uprkos povredi i bolnoj grimasi! Drugi set traje već sat vremena.

4:5 - Pa, ovo je nestvaran gem! Đoković se suočio sa tri vezane set lopte na servis rivala. A onda je vezao četiri poena i stigao do prvog brejka u gemu. Nije ga iskoristio, ali jeste drugi!

3:5 - Gem sa nulom za Novaka, jedan as i jedan bekhend viner na kontu srpskog tenisera.

2:5 - Na svu Novakovu muku dolazi i dobar servis Cicipasa. Grk je napravio jednu duplu servis grešku, ali ostali servisi su bili sjajni.

2:4 - Kakav gem! Možda i najduži u meču, Novak ga rešava u svoju korist. Spasao je tri brejk lopte.

1:4 - Užasan gem Cicipasa, Novak sa nulom dobija gem i smanjuje.

0:4 - Novak je u konfuziji jer ima problem sa povredom noge. U pitanju je desno koleno koje je operisao pre Olimpijskih igara

0:3 - Cicipas je potvrdio brejk, ali prevashodno zato što Novak nije mogao zbog bolova da pruži svoj maksimum.

Nije dobro. Novak se u trećem gemu drugog seta požalio na povredu noge. Na njegovom licu se videla bolna grimasa.

0:2 - Proklizao je Đoković u najgorem mogućem trenutku, pri brejk lopti za Cicipasa. Brejk Grka.

0:1 - Đoković je osvojio prva dva poena na servis rivala, međutim Cicipas je počeo dobro da servira i da stigne do prvog vođstva u meču.

1. SET

6:3 - Posle 44 minuta igre Novak je osvojio prvi set. Bio je to drugi set poen koji je srpski as iskoristio. Možda i najbolji poen na meču, viner iz forhenda.

5:3 - Smanjio je Cicipas. Novak je bio na dva poena od seta, a onda je Grk dobro odservirao dva puta.

5:2 - Najlepši behend sa osnovne linije doneo je srpskom teniseru peti gem u prvom setu.

4:2 - Nije se Novak previše trudio u gemu u kome je Cicipas osvojio sve poene. Igra se nepunih pola sata igre, a Đoković ima brejk prednosti. Dobro servira i dobro igra sa osnovne linije.

4:1 - Novak je potvrdio brejk! Upisao je forhend viner za kraj gema u kome je izgubio samo jedan poen. Dva poena je osvojio posle bekhend vinera.

3:1 - Prvi brejk u meču pripada Novaku! Četiri neiznuđene greške Cicipasa.

2:1 - Đoković je stigao do prvog asa, upisao je i prvi viner iz bekhenda.

1:1 - Težak prvi servis gem za Grka. Igrano je 12 poena. Temperamentni Cicipas ima već četiri vinera, ali i četiri neiznuđene greške.

1:0 - Trostruki šampion Rolan Garosa dobio je uvodni gem u kome je servirao. Novak je upisao i prvi viner u meču, i to iz forhenda.

Pobednik meča igraće u polufinalu protiv Italijana Lorenca Musetija koji je sa 7:5, 7:5 savladao Aleksandra Zvereva.

Biće ovo prvi večernji termin za Novaka Đokovića u Parizu. Prvi nosilac je prva tri meča igrao u dnevnom terminu, kada je vlažnost vazduha iznosila i do 70 procenata.

Ovo će biti 14. međusobni duel, a Srbin vodi sa 11-2.

Đoković je trenutno drugi na svetu, sa 98 osvojenih titula u karijeri. Grčki teniser je 12 godina mlađi od Novaka i trenutno 11. na svetu sa 11 titula.

Poslednji međusobni duel su imali u finalu Australijan opena 2023. godine, kada je Novak slavio sa 3:0 (6:3, 7:6(4), 7:6(5)).

Bila je to deseta uzastopna pobeda srpskog tenisera u međusobnim mečevima. Cicipas je poslednju pobedu zabeležio 2019. godine u četvrtfinalu mastersa u Šangaju.

Kada je u pitanju šljaka, igrali su pet puta a svih pet je dobio Novak. Poslednji put su na šljaci igrali u finalu Rima 2022. godine.

Međutim, na terenima Rolan Garosa, gde se igra Olimpijski turnir, Novak se u dva navrata mučio sa Grkom.

Oba puta je bilo 3:2. U polufinalu 2020. godine kada je bilo 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 i u finalu 2021. godine kada je bilo 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Autor: Aleksandra Aras