'BILA JE JUNAK' Doktor Angeline Topić otkrio stepen njene POVREDE: Ipak ima i dobra vest!

Đurović je otkrio dobre vesti!

Vest o teškoj povredi Angeline Topić šokirala je celu Srbiju. Devojka koju su svi videli na postolju kako peva himnu sa medaljom oko vrata neće moći da se bori u finalu uprkos tome što se izborila za isto sa prelomom u nozi.

Nijedan prelom nije prijatan, ali pogotovo nije kada je na mestu koje vam je krucijalno za izvođenje ključnog pokreta u vašoj disciplini. Angelina je uspela junački da se ponese u toj situaciji i da se plasira u veliko finale Olimpijskih igara.

Kako bismo bolje razumeli celu situaciju pozvali smo doktora Jovana Đurovića, koji je sa ekipom u Parizu i ima najbolju informaciju kako se Angelina oseća, kao i kakav je tip povrede i koliko će trajati oporavak.

Đurović je otkrio dobre vesti, kako nije došlo do najteže povrede i kakav je proces u nastavku oporavka. Naglašava da je bila pravi junak u svemu.

- Povredila je sam pripoj na kosti, spoljna strana potkolenice, kost se zove fibula. Kod tako mlađih uzrasta se desi da ligament ostane čitav, a da se isčupa taj deo kosti sa ligamenta. Tako da je ligament čitav, pa je to u budućnosti bolja vest. Samo što sada moramo da joj stavimo čizmu. Bila je junak! Uspeli smo to da bandažiramo, pa to nije mnogo ni oteklo i mogla je da se takmiči. Iako se plasirala moramo da je povučemo sa takmičenja - rekao je doktor Đurović.

Objasnio je kakav će biti proces oporavka i šta je važno da se spreči u toku istog.

- Oporavak je oko četiri nedelje, radićemo sve što može da je koliko toliko sprečimo da atrofiraju mišići, pa da vidimo da li se može spremiti za Svetsko prvenstvo - zaključuje Đurović.

Jedna od najperspektivnijih atletičarki Angelina Topić ima tek 19 godina, a njen uspeh, da preskoči 192 centimetara sa polomljenom nogom će zauvek ostati upamćen kao dokaz njenog jakog karaktera.

Autor: Iva Besarabić