Isplivali detalji iz života Jelene Đoković! Pozvala je oca i IZGOVORILA OVE REČI - odmah je dao otkaz i došao kod nje

Jelena Đoković ne propušta mečeve svog supruga, najboljeg sprskog tenisera Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu. Veliku podršku pružaju joj njoj najdraža bića. Naime, tokom prethodnih dana Jeleni su pomagali roditelji Vera i Miomir Ristić.

Nekoliko puta je Jelena govorila o tome koliko joj oni znače i kako je zbog njihove požrtvovanosti bolji čovek. Svojevremeno je govorila i o tome kakav odnos ima sa ocem i kako je on njen čuvar i njena duša:

"Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju. Ostala sam sama u Monaku, bez ičije pomoći. Tada sam zvala tatu i rekla: Mislila sam da ovo mogu sama, ali ne mogu. Ne znam šta da radim.“ Samo je rekao: „Dolazim.“ Dao je otkaz i došao kod mene. Od tog trenutka nas dvoje pevamo dok se bavimo decom. Objašnjava mi da u životu ne mora sve da bude tako profesionalno kao što sam ja doživela. Previše sam se unela u ulogu da sam žena nekog najboljeg u nečemu. I da i sama treba da budem najbolja u nečemu što mi je dato. Vrlo sam zahvalna na tome što sam Novakova životna partnerka, i on je zahvalan. Međutim, ja sam mislila da moram da budem nešto posebno, ne samo Jelena. A on me voli baš samo kao Jelenu", rekla je Đokovićka.

Autor: Snežana Milovanov