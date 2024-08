'CELE GODINE NIJE POBEDIO NIJEDNOG TOP 10 IGRAČA...' Ovako je najveći Novakomrzac reagovao na Đokovićevo olimpijsko zlato

Novak Đoković je poslao olimpijski šampion, a među prvima je reagovao i čuveni "Novakomrzac", kako su ga prozvali mnogi srpski ljubitelji tenisa, Ben Rotenberg - američki novinar koji je umeo često i to mnogo da zamera Noletu na... mnogo toga.



Podsetimo, Novak Đoković je u nestvarnom finalu Olimpijskih igara "Pari 2024" pobedio Karlosa Alkaraza, posle čega je Rotenberg reagovao:

- Novak Đoković, 37-godišnjak koji nije osvojio nijedan turnir niti pobedio ijednog Top 10 igrača cele godine, sakupio je sve što mu je ostalo da bi pobedio ono što je najviše želeo: zlatnu olimpijsku medalju koja mu je izmicala. Đoković je pobdio Karlosa Alkaraza sa 7:6(3), 7:6(2) i tako kompletirao "zlatni slem" u karijeri, konačno - poručio je američki novinar.

37-year-old Novak Djokovic, who had not won any tournament or beaten any top-10 opponent all year, summons everything he has left to win the thing he wanted most: an elusive #Olympics gold medal.



Djokovic beats Alcaraz 7-6(3), 7-6(2) to complete his career golden Slam, at last.