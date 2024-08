SKANDAL KAKAV OLIMPIJSKE IGRE NE PAMTE! Takmičari završili u BOLNICI posle plivanja u ZAGAĐENOJ SENI!

Dvoje olimpijaca završilo je u bolnici nakon takmičenja u trijatlonu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Sumnja se da su se takmičari razboleli zbog plivanja u zagađenoj Seni!

Organizatori Olimpijskih igara u Parizu insistirali su da se takmičenje u trijatlonu održi na Seni, iako je preko jednog veka zbog lošeg kvaliteta vode strogo zabranjeno plivanje u reci. Čak se i gradonačelnica okupala u reci pre početka OI, ali kada je došlo vreme za takmičenje ustanovljeno je da je nivo ešerihije koli u vodi preveliki i otkazani su svi treninzi. Zatim je i muško takmičenje u plivanju pomereno za dan, a onda se preko noći Sena "očistila" i javljeno je da će se takmičenje održati, i održalo se. Opravdano se sumnja da je to ostavilo i posledice na neke od takmičara.

