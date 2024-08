Majca i šorts, okružen fanovima! Evo gde je NOVAK ĐOKOVIĆ OTPUTOVAO nakon osvajanja zlata na Olimpijadi

Najveći od najvećih, aktuelni Olimpijski šampion i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nakon osvojenog zlata u Parizu stigao je u Crnu Goru.



Po običaju, deca, ali i odrasli od njega su tražili da im potpiše autograme, majice, kačkete, šta god im je bilo pri ruci.

Kao da nije zvezda i jedan od najvećih sportista, Nole je strpljivo i ljubazno komunicirao sa svima, fotografisao se i potpisivao.

Bela majica i teget šorts, govorili su u prilog njegovoj ležernosti i samopouzdanju.

Da podsetimo, Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a nakon što je porazio Karlosa Alkaraza u finalu odmah je dotrčao do svoje porodice - ćerke Tare, sina Stefana i supruge Jelene koji su mu bezuslovna podrška tokom karijere.

Emotivne scene obišle su ceo svet dok je Novak grlio svoju ćerku Taru i sina Stefana. Mala Tara je nosila papir na kom je pisalo: "Tata je najbolji".

Novak Đoković često naglašava koliko mu je bitno da deci pruži normalno i srećno detinjstvo, a spreman je da im kaže ne, naročito kada je reč o skromnosti.

U jednom razgovoru sa kolegom iz Bugarske Grigorom Dimitrovskim otkrio je šta nije dozvolio svom sinu Stefanu.

- U redu Grigore, znamo da si veliki obožavatelj Van Klif narukvica. Koliko ih imaš - pitao je Đoković.

Dimitrov mu je odgovorio:

- Novače, više nego što možeš da staviš na zglob, čoveče. Ja sam veliki fan Van Klifa!

Novak je tada otkrio da je njegov sin Stefan poželeo iste narukvice.

- Usput, sin je tražio da mu nabavi jednu, a ja sam rekao: "Ne, nećeš nositi Van Klif narukvicu sa devet godina". Onda je on pitao: "Zašto onda Dimitrov nosi?" Samo da te obavestim, o tebi se priča u našoj kući.

"Osetljiv sam na Taru"

- Volim oboje na poseban način, to je nemerljiva i bezuslovna ljubav, ne može da se poredi sa bilo čim. Osetljiviji sam na nju (Taru) – otopim se kada me zagrli, kaže ili uradi nešto, a ona je manipulatorka mala, vrti me oko malog prsta - rekao je uz osmeh emotivni Đoković jednom prilikom, pa se osvrnuo i na sina Stefana.

- Sa Stefanom je drugačije. Osećam da je moja uloga oca da ga pripremim za život, da bude odgovoran muškarac, da nosi sebe i buduću porodicu, u tom odnosu ima i čvrstine. A Tara šta god da uradi – ja skačem - objasnio je ranije srpski teniser.

Autor: Snežana Milovanov