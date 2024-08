LUDA TROJKA MICIĆA: Pogledajte POEN koji je 'zapalio' Srbiju u samoj završnici meča! (VIDEO)

Košarkaši Srbije vode žestoku borbu protiv Australije u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Očajno su naši košarkaši otvorili utakmicu, bili su u ogromnom rezultatskom zaostatku ali su u drugom poluvremenu uspeli da se trgnu i vrate u meč.

Odlično smo igrali u trećoj četvrtini, a potom i u četvrtoj, a trenutak kada je cela Srbija "skočila" jeste kada je Vasilije Micić pogodio trojku u momentu kada se utakmica lomila.

Micic beats the shot clock to extend Serbia’s lead in clutch time against Australia.



