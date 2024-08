'REKAO NAM JE DA IGRAMO KAO ŽENE' Petrušev otkrio šta im je Pešić poručio na poluvremenu!

Hit izjava Petruševa!

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Olimpijskih igara, pobedom nad Australijom sa 95:90, posle produžetka.

- Šta reći! Prva četvrtina najgora do sada, ali okrenuli smo pogotovo to drugo poluvreme. Rekli smo sami sebi, i trener nam je rekao da igramo kao žene da tako kažem, i promenili smo sve u drugom poluvremenu, pogotovo u odbrani... Dali su nam skoro 60 poena u prvom poluvremenu, to je stvarno katastrofalno. Znali smo šta treba da radimo u drugom poluvremenu, i posle napad, po napad, posed po posed... Verovali smo, i na kraju vratili do kraja - počeo je Petrušev.

Presudila je vera i smirenost...

- Ostali smo hladne glave. Verovali smo stvarno, kada smo posle u produžetku gubili, i kada smo u prvoj četvrtini gubili, uopšte nismo paničili, znali smo da smo bolja ekipa. Verovali smo u naš kvalitet i to se na kraju i pokazalo.

Što se polufinala tiče...

- Brazil, ali videćemo sutra o tome. Sad je da nam se slegne sve ovo, da vidimo šta je moglo bolje, a sutra se spremamo za polufinale - poručio je Petrušev.

Podsetimo, Orlovi će igrati u polufinalu protiv boljeg iz duela Brazil - SAD.

Autor: Iva Besarabić