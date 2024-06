Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno: Uroš željno isčekuje svadbu, poručio Ša da će mu dati vakcinu protiv besnila! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje tresu region. Uroš Stanić i Miljana Kulić izneli su svoje mišljenje o svadbi Mione i Stanislava.

Uroše jel se raduješ svadbi? -pitao je Milan.

Naravno da se radujem, idemo jako. Video sam promenu ploče Bojane sbog 12 posto odma menja mišljenje. Ša je ucenjivao Mionu ceo dan, probudio je gnev u narodu i narod dobija ono što želi. Biće u nekom hotelu van ovih zidina, videli smo reakciju Stanislava koji je bio presrećan kao i Miona, ona je od početka htela to. Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno, ne znam zašto Ša ne prekine ovo kad vidi emociju između njih, vidi da gleda u drugog ali izgleda da voli da se muči i pati. Meni je iskreno drago i jedva čekam žurku i sve ostalo, biće super. Polako Ša gledaćemo svadbu veka, daćemo Ša vakcinu protiv besnila. Oni imaju pravo da bivđu vezu obeleže brakom, ja ne znam čemu pretnje meni, videli smo kako se ponašaš prema meni, dosta je ultimatuma i ucenjivanja i devojka će progledati konačno -rekao je Uroš.

Za sve se slažem ali prema ženama nisam nasilan. Ako ona želi da radi neke stvari neka me ostavi, neke stvari nisu okej prema meni -rekao je Ša.

Slažem se sa Urošem, meni je čudno što Miona sve vreme ćuti, pokazuje da ga ne voli. Njemu je jasno da Miona ima emocije prema Stanislavu, šta on traži od nje to on zna najbolje, on izgleda voli sam sebe da muči i da se zato drži zbog rijalitija -rekla je Miljana.

Ja ne znam kako da dokažem da me on ne zanima -rekla je Miona.

Pa što ga onda gledaš, ne možeš da kažeš da si ravnodušna -rekao je Ša.

Sve je potvrđeno, ja verujem da joj se gadi i da ne može očima da ga gleda, ali zašto je sa njim to ona najbolje zna -rekla je Miljana.

Autor: Nemanja Šolaja