Ne voli da priča

Srpski košarkaš Nikola Jokić ne voli mnogo da razgovara.

Košarkaši Srbije pobedili su Australiju uz rezultat 95:90, najvećim preokretom svih vremena, nakon zaostatka od 24 poena razlike.

Centar Srbije, aktuelni MVP u NBA ligi i as Denver nagetsa, meč je završio sa 21 poenom, 14 skokova i 9 asistencija, ali...

Jokić s novinarima nije razgovarao i članovi američkih medija su upitali Bogdanovića zašto.

"On je sjajan, ali on samo voli da razgovara sa mnom, vi to znate. U NBA ligi, ako ne pričaš sa novinarima, bićeš kažnjen. Ovde, na Olimpijskim igrama, nema kazni. Zato on i kaže da ne mora da priča ni sa kim. Ne misli ništa loše", rekao je Bogdan Bogdanović.

Serbia's Bogdan Bogdanovic on why teammate Nikola Jokic hasn't talked with the media at the Olympics: “He’s great, but he only likes to talk to me, you know that. In the NBA, if he doesn’t talk to media, he’ll get fined. But here (in the Olympics), there are no fines. So he says,…